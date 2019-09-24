Почему Mercedes отзывает в России тысячи автомобилей

Mercedes отзывает в России более 4,5 тыс. автомобилей

АО «Мерседес-Бенц РУС», официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке, отзывает 4 635 автомобилей Mercedes-Benz (тип 909, фургон Sprinter), сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, которые были реализованы с августа 2017 года по май 2018 год.

«Причиной отзыва транспортных средств является жгут электропроводов двигателя, который из-за неоптимальной прокладки в моторном отсеке может тереться о кронштейн. Если произойдет перетирание электропроводов, то могут возникнуть неисправности электрокомпонентов, что может привести, помимо прочего, к переходу двигателя в аварийный режим работы, либо к неожиданной его остановке», — говорится в сообщении.

Также в сообщении указывается, что при большом поперечном сечении протертого провода не может быть исключено образование искры и, вследствие этого, существует опасность возникновения пожара.

На всех отзываемых автомобилях бесплатно для автовладельцев будет произведена проверка жгута электропроводов двигателя и, при необходимости, ремонт.