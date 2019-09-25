Полезные функции, спрятанные в автомобильном стекле

Далеко не каждый водитель знает, что в его автомобильном стекле спрятаны определенные функции, которые могут быть весьма полезными во время эксплуатации автомобиля.

На сегодняшний день современные технологии позволяют производителям внедрять в автомобильное стекло дополнительные опции, которые не только упрощают процесс эксплуатации, но и кардинально меняют его свойства, при этом структура стекла остается предельно прозрачной.

Во время движения авто при любых сильных ударах основной удар на себя берет именно лобовое стекло, которое порой защищает водителя и пассажиров.

Именно поэтому большинство производителей сейчас стараются создавать именно многослойные стекла, отличающиеся повышенными показателями прочности. Отметим, что чаще всего именно лобовое стекло считается более прочным.

Электрическим обогревом стекла, выполненным в виде токопроводящих полос на его поверхности, не удивишь никого. Ранее подобная функция использовалась только для задних стекол. Но, несмотря на это, благодаря развитию технологий, обогрев стали делать и на боковых, и на лобовом стекле, что позволило появится такое полезной функции, как обогрев зоны покоя стеклоочистителей.

Атермальными стеклами оснащается 70% современных авто, все дело в том, что они максимально пропускают свет, а также тепло, позволяя нагреваться салону машины, за счет чего эксплуатация становится комфортной. Специальное напыление ионами серебра препятствует промерзанию и запотеванию «ветровика» в холодное время года, сохраняя оптимальный температурный режим внутри авто.

Во многих современных авто можно найти микроскопические антенны, которые порой могут быть запаяны между слоями конструкции. Причем тончайшие антенны совсем не препятствуют обзору, но обеспечивают качественный сигнал радиоволн.

По краям лобового стекла нетрудно заметить черную узорчатую полоску шириной от 1,5 до 3 см в виде тонкой сплошной линии и кружочков разного размера, которые называются фриты. Задача этих капелек заключается в сдерживание ярких солнечных лучей, а также светового контраста, возникающего на стыке стекла и кузова.

При повреждении лобовое стекло не раскалывается вдребезги, как оконное, а трескается, оставаясь в рамке кузова, обеспечивая безопасность водителю и переднему пассажиру. Добиться этого производителям удалось за счет триплекса, или так называемого многослойного стекла, о котором было сказано выше. Благодаря этой функции, участникам аварийных ситуаций удается избежать ранений, связанных с порезом о разбившееся стекло.