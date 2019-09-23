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Теперь не угонят? Toyota обновила Land Cruiser, улучшив защиту автомобиля от угона 

Wroom.ru 17 часов назад
Теперь не угонят? Toyota обновила Land Cruiser
Фото: Toyota
Российское представительство «Тойоты» объявило о начале продаж обновлённых внедорожников Toyota Land Cruiser 200.
По интернету давно гуляют «шпионские» снимки рестайлингового «Ленд Крузера», но официальных подтверждений скорого обновления модели до сих пор нет. А пока компания модернизировала внедорожник для российского рынка.
Снаружи такую машину вряд ли можно отличить от прежней версии: Toyota Land Cruiser 200 получил новый цвет «чёрный перламутр», а также иные колёсные диски для машин в максимальной комплектации Executive Lounge.
Основное внимание в обновлённом автомобиле уделено защите от злоумышленников. «Крузер» теперь оснащается усовершенствованной противоугонной системой, дополнительными табличками с VIN-номером на различных деталях и функцию Motion Sensor в системе бесключевого доступа. Теперь брелок ключа не излучает сигнал, находясь в состоянии покоя: в теории это уменьшает риск перехвата сигнала ключа угонщиками.
Цены, комплектации и технические характеристики внедорожника не изменились. Сейчас бензиновый Land Cruiser 200 с мотором V8 4.6 (309 л. с.) стоит от 4 725 000 рублей, автомобиль с дизелем V8 4.5 (249 л. с.) предлагается по цене от 4 890 000 рублей.
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Бортжурнал , Toyota , Toyota Land Cruiser
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