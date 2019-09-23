Теперь не угонят? Toyota обновила Land Cruiser, улучшив защиту автомобиля от угона

По интернету давно гуляют «шпионские» снимки рестайлингового «Ленд Крузера», но официальных подтверждений скорого обновления модели до сих пор нет. А пока компания модернизировала внедорожник для российского рынка.

Снаружи такую машину вряд ли можно отличить от прежней версии: Toyota Land Cruiser 200 получил новый цвет «чёрный перламутр», а также иные колёсные диски для машин в максимальной комплектации Executive Lounge.

Основное внимание в обновлённом автомобиле уделено защите от злоумышленников. «Крузер» теперь оснащается усовершенствованной противоугонной системой, дополнительными табличками с VIN-номером на различных деталях и функцию Motion Sensor в системе бесключевого доступа. Теперь брелок ключа не излучает сигнал, находясь в состоянии покоя: в теории это уменьшает риск перехвата сигнала ключа угонщиками.

Цены, комплектации и технические характеристики внедорожника не изменились. Сейчас бензиновый Land Cruiser 200 с мотором V8 4.6 (309 л. с.) стоит от 4 725 000 рублей, автомобиль с дизелем V8 4.5 (249 л. с.) предлагается по цене от 4 890 000 рублей.