Volkswagen рассекретил Jetta для России

Бренд раскрыл подробности о Jetta седьмого поколения. Новинка переехала на модульную платформу MQB, получила новый дизайн и светодиодную оптику в базе.

До российского рынка доберется Jetta мексиканской сборки в трех комплектациях: Origin, Respect и Status.

По габаритам новинка обошла предшественницу: ее длина составила 4702 мм, ширина — 1799 мм, а высота — 1459 мм. Объем багажника остался прежним — 510 л. Размерность колесных дисков будет зависеть от комплектации — 16 или 17 дюймов. Светодиодные фары и фонари будут доступны уже в базе.

В список оснащения войдут цифровая приборная панель, навигатор с 8-дюймовым экраном, подогрев руля и задних сидений, система бесключевого доступа и амбиентная подсветка с 10 цветами на выбор.

В гамму двигателей вошли два бензиновых мотора мощностью 110 л.с. и 150 л.с. Базовый агрегатируется с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонной АКПП. Для более мощного мотора доступен только «автомат».

Как сообщалось ранее, поставки новой Jetta к российским дилерам могут начаться до конца 2019 года или в начале 2020-го.