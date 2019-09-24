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Volkswagen рассекретил Jetta для России 

Авторамблер 2 часа назад
Volkswagen рассекретил Jetta для России
Фото: Авторамблер
Бренд раскрыл подробности о Jetta седьмого поколения. Новинка переехала на модульную платформу MQB, получила новый дизайн и светодиодную оптику в базе.
До российского рынка доберется Jetta мексиканской сборки в трех комплектациях: Origin, Respect и Status.
По габаритам новинка обошла предшественницу: ее длина составила 4702 мм, ширина — 1799 мм, а высота — 1459 мм. Объем багажника остался прежним — 510 л. Размерность колесных дисков будет зависеть от комплектации — 16 или 17 дюймов. Светодиодные фары и фонари будут доступны уже в базе.
В список оснащения войдут цифровая приборная панель, навигатор с 8-дюймовым экраном, подогрев руля и задних сидений, система бесключевого доступа и амбиентная подсветка с 10 цветами на выбор.
В гамму двигателей вошли два бензиновых мотора мощностью 110 л.с. и 150 л.с. Базовый агрегатируется с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонной АКПП. Для более мощного мотора доступен только «автомат».
Как сообщалось ранее, поставки новой Jetta к российским дилерам могут начаться до конца 2019 года или в начале 2020-го.
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Бортжурнал , Volkswagen
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