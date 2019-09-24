Когда в бензобак нужно добавить спирт?

Почему с наступлением холодов в бензобак нужно добавить спирт?

С наступлением холодов многие водители могут столкнуться с проблемой замерзания мотора автомобиля, который наотрез отказывается работать.

Из-за чего это происходит и как решить подобную проблему, расскажем подробнее в статье.

Причиной является замёрзшая вода в выемках рядом с топливным насосом, которая затем попадает в фильтр и смешиваясь с бензином попадает в камеры сгорания. С наступлением заморозков вода начинает замерзать, тем самым перекрывая доступ топлива в камеры.

Справиться с проблемой может крепкий алкоголь, который способен растворить воду при температуре -5 и -10 градусов. В бензобак нужно налить стакан чистого спирта и тогда при попытке завести мотор, лёд в камерах сжигания растает. Никакого вреда это не принесет, ведь алкоголь после попадания в двигатель просто сгорит.

Но стоит отметить, что данный способ доступен не для всех машин. Существенно навредить таким методом можно старым автомобилям с металлическими бензобаками, а также машинам, которые выпущены более 30 лет назад.

С современными иномарками обычно таких проблем нет, но если она проездила по отечественным дорогам более 9 лет, то в баке возможно большое скопление воды. В таком случае можно использовать спиртовой раствор.