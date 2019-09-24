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Nissan представил обновленный Patrol 

Motor.ru 1 час назад
Nissan представил обновленный Patrol
Фото: Motor.ru
Компания Nissan представила обновлённый Patrol. Внедорожник получил новое оформление передней части кузова с более выраженной V-образной решеткой радиатора, расширенный набор оснащения и технологии безопасности, объединенные под единой концепцией Nissan Intelligent Mobility.
Рестайлинговый Nissan Patrol легко опознать по «бумерангам» ходовых огней и новому прочтению фирменной V-образной решетки радиатора с горизонтальными «ребрами» и массивной окантовкой. На корме появились новык фонари, тоже с рисунков в виде бумерангов, и соединяющая их хромированная накладка с названием модели.
В салоне Patrol появились сиденья с новым профилем и обивкой из стеганой кожи, а также руль, обтянутый и простроченный вручную. Опционально передние кресла можно оборудовать системой вентиляции и поясничным валиком с электроприводом. На видоизмененной центральной консоли отныне установлены два дисплея, как у Infiniti QX50: верхний предназначен для навигации и мультимедиа, нижний — для управления основными функциями автомобиля.
В салоне Patrol появились сиденья с новым профилем и обивкой из стеганой кожи, а также руль, обтянутый и простроченный вручную. Опционально передние кресла можно оборудовать системой вентиляции и поясничным валиком с электроприводом. На видоизмененной центральной консоли отныне установлены два дисплея, как у Infiniti QX50: верхний предназначен для навигации и мультимедиа, нижний — для управления основными функциями автомобиля.
Для Patrol расширен список доступных активных систем безопасности, объединенных под «зонтичным» брендом Nissan Intelligent Mobility. Новыми для модели стали система экстренного торможения с функцией определения пешеходов и интеллектуальная система предупреждения о фронтальных столкновениях.
Так как презентация обновленного Patrol состоялась в Дубае, то пока известен набор силовых агрегатов только для ближневосточного рынка. Базовым двигателем станет 4.0-литровый V6 мощностью 275 сил и 394 Нм момента, а за доплату будет предлагаться 5.6-литровый V8, выдающий 400 сил и 560 Нм момента. Привод — полный All-Mode 4X с переключателем режимов контроля тяги. Для машин с V8 доступна антикреновая система HBMC (Hydraulic Body Motion Control).
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Бортжурнал , Nissan , Nissan Patrol , Infiniti QX50
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