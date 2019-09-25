Для Ford сделали лобовое стекло как в смартфоне

Создатель «небьющихся» экранов смартфонов сделал лобовое стекло для Ford

Компания Corning, которая известна как создатель одного из прочнейших стекол для смартфонов Gorilla Glass, создала ветровое стекло для пикапа Ford F-150.

Автомобиль является одной из самых продаваемых моделей в США, при этом большинство покупателей используют его в качестве рабочей машины. Из-за того, что пикапы часто эксплуатируют на бездорожье, лобовое стекло практически моментально покрывается сколами, а иногда и трещинами.

Компания Corning решила помочь владельцам пикапов и создала замену штатному стеклу из своего сверхпрочного Gorilla Glass. Его изготавливают при температура свыше 1000 градусов по Цельсию, а затем подвергают химической обработке. Благодаря такой технологии, на выходе получается стекло, которое на 80 процентов меньше подвержено повреждениям.

Купить стекло можно на сайте Hyperfomance, причем компания обещает двухлетнюю гарантию от повреждений. Стоит такое стекло 900 долларов (57 863 рубля). Заводское стекло обойдется дешевле почти в два раза, но и срок службы у него будет значительно меньше, особенно при эксплуатации на бездорожье.