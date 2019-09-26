Кто будет платить больше за ОСАГО

Кто попал? Минфин разъяснил порядок применения повышающего коэффициента в ОСАГО

Активные слухи о том, что стоимость полиса "обязательной автогражданки" рано или поздно привяжут к манере вождения и законопослушности конкретного автогражданина, похоже, подтверждаются. В регулирующем ведомстве пояснили, когда новый коффициент будет применяться, а когда — нет.

Речь идет об установлении прямой связи между стоимостью полиса и наличием за конкретным водителем факта грубых нарушений ПДД. Как пояснил на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку заместитель министра финансов Алексей Моисеев , схема подразумевает привязку не к автомобилю, а именно к человеку: ведь на одной машине могут ездить несколько водителей, и один из них может нарушать, а второй — быть вполне законопослушным.

Именно поэтому по замыслу Минфина в расчет страховыми компаниями будут приниматься только те нарушения, которые зафиксированы непосредственно инспектором ГИБДД . Штрафы же, выписанные по данным камер автоматической фиксации, предложено при расчете коэффициента игнорировать. В списке грубых нарушений значатся, к примеру, проезд на красный свет, езда в пьяном виде и тому подобное. Однако, пока в Минфине не уточнили, как именно новая система будет компилироваться со сроком давности по административным нарушениям, и не придется ли водителям страдать за лихачество юных лет.

"Помимо этого, мы предлагаем изменить систему бонус-малус таким образом, чтобы вся страховая история сохранялась за водителем. Тогда при смене страховой компании скидки не будут сгорат", — заявил Моисеев.

Госдума должна рассмотреть в первом чтении законопроект, по которому полис ОСАГО для законопослушных водителей должен подешеветь, уже 15 октября.