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Кто попал? Минфин разъяснил порядок применения повышающего коэффициента в ОСАГО 

Автовести + ещё 4 2 часа назад
Кто будет платить больше за ОСАГО
Фото: © wreckedexotics.com
Активные слухи о том, что стоимость полиса "обязательной автогражданки" рано или поздно привяжут к манере вождения и законопослушности конкретного автогражданина, похоже, подтверждаются. В регулирующем ведомстве пояснили, когда новый коффициент будет применяться, а когда — нет.
Речь идет об установлении прямой связи между стоимостью полиса и наличием за конкретным водителем факта грубых нарушений ПДД. Как пояснил на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку заместитель министра финансов Алексей Моисеев, схема подразумевает привязку не к автомобилю, а именно к человеку: ведь на одной машине могут ездить несколько водителей, и один из них может нарушать, а второй — быть вполне законопослушным.
Именно поэтому по замыслу Минфина в расчет страховыми компаниями будут приниматься только те нарушения, которые зафиксированы непосредственно инспектором ГИБДД. Штрафы же, выписанные по данным камер автоматической фиксации, предложено при расчете коэффициента игнорировать. В списке грубых нарушений значатся, к примеру, проезд на красный свет, езда в пьяном виде и тому подобное. Однако, пока в Минфине не уточнили, как именно новая система будет компилироваться со сроком давности по административным нарушениям, и не придется ли водителям страдать за лихачество юных лет.
"Помимо этого, мы предлагаем изменить систему бонус-малус таким образом, чтобы вся страховая история сохранялась за водителем. Тогда при смене страховой компании скидки не будут сгорат", — заявил Моисеев.
Госдума должна рассмотреть в первом чтении законопроект, по которому полис ОСАГО для законопослушных водителей должен подешеветь, уже 15 октября.
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Комментарии
Бортжурнал , Алексей Моисеев , Госдума , ГИБДД , Минфин
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