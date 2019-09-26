Москвичи начали скупать «китайцев»

Москвичи начали скупать китайские автомобили

На Москву и Московскую область приходится до 22% всех продаж китайских легковушек в России.

В численном выражении это около 2,1 тыс. автомобилей, сообщает "Автостат" по результатам анализа авторынка за январь-август 2019 года.

Это объясняется не любовью жителей столицы к "китайцам", а огромным рынком Москвы, на котором все проданные авто из поднебесной занимают только 1,4%.

Вторыми по объемам продаж машин из КНР стали Санкт-Петербург и Ленинградская область — их жители приобрели около 1 тыс. таких авто или 6,6% от общего числа по стране.

На третьем месте с большим отрывом оказалась республика Башкортостан (4%), а на пятом — Самарская область (3,5%).