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Москвичи начали скупать китайские автомобили 

Авторамблер 1 час назад
Москвичи начали скупать «китайцев»
Фото: Авторамблер
На Москву и Московскую область приходится до 22% всех продаж китайских легковушек в России.
В численном выражении это около 2,1 тыс. автомобилей, сообщает "Автостат" по результатам анализа авторынка за январь-август 2019 года.
Это объясняется не любовью жителей столицы к "китайцам", а огромным рынком Москвы, на котором все проданные авто из поднебесной занимают только 1,4%.
Вторыми по объемам продаж машин из КНР стали Санкт-Петербург и Ленинградская область — их жители приобрели около 1 тыс. таких авто или 6,6% от общего числа по стране.
На третьем месте с большим отрывом оказалась республика Башкортостан (4%), а на пятом — Самарская область (3,5%).
В июле "Авторамблер" перечислил самые любимые китайские авто россиян. Лидером по популярности стал Chery — на начало года в России было зарегистрировано 163 тыс. моделей марки.
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Бортжурнал , Chery , Авторамблер
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