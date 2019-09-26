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Найдена LADA Priora с пробегом миллион километров 

Car.ru + ещё 3 2 часа назад
Найдена LADA Priora с пробегом миллион километров
Фото: car.ru
36 месяцев потребовалось универсалу LADA Priora, чтобы счетчик ее одометра перевалил за 1 000 000 километров. За это время ее успели перевести на газобаллонное оборудование и два раза «откапиталить» двигатель.
Владелец этой рабочей лошадки каждый день проходил тысячу километров от города Ясный, Оренбургская область до самого Оренбурга и обратно. На восьмидесятой тысяче было решено перевести машину на газовое топливо. И вот на днях одометр обнулился.
Проработав 550 тысяч километров, двигатель Priora подвергся капитальному ремонту. Процедуру повторили после миллиона. Оба раза использовались комплекты поршней от ВАЗ-2110.
Радиатор свой ресурс за это время не израсходовал, хозяин своевременно защитил его специальной сеткой. КПП тоже оригинальная и ни разу не подвела.
Единожды производилась замена педали газа и дважды — стартера, пять раз чистили форсунки. И, само собой, менялись расходники и жидкости. Владелец оценивает свою LADA Priora как прекрасный рабочий инструмент, но как личное транспортное средство он приобрёл бы иномарку.
Напомним, что недавно на сайте auto.ru стал доступен сервис проверки реального пробега автомобиля.
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Комментарии1
Бортжурнал , Lada , Lada Priora
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