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Советы по эксплуатации авто в осенний период 

Car.ru 3 часа назад
Как избежать злых шуток осени
Фото: Car.ru
Лето уже позади и наступил новый сезон — осень. Для автомобилистов это тоже особенный период, ведь теперь их могут ожидать новые опасности, к которым нужно подготовиться.
Дети. Осенью дети снова начинают активно посещать школу, различные дополнительные учреждения. Водителям нужно помнить об этом и ездить по дорогам с особой внимательностью. Соблюдайте все ПДД и пропускайте малышей.
Аккумулятор. Помните, что осенью батарея начинает испытывать повышенные нагрузки, всё это происходит из-за перепадов температуры, особенно из-за её падения. Автомобилистам приходится использовать фары чаще, а так же много прогревать транспортное средство. Немного позже, когда осень станет более суровой, проверьте состояние агрегата, подзарядите его и если будет нужно, то устраните неполадки.
Листья и лёд. Осень — прекрасное время года, но нужно помнить, что у каждой медали есть две стороны. Так вот второй стороной являются влажность и мрачность. Учитывайте скользкие покрытия, помните, что на дорогах так же много опавших листьев, передвигайтесь с минимальной скоростью.
Дожди. Осадки тоже никто не отменял. Помните, что вода полна неизвестности. Дожди наполняют ямы, тем самым вводят автомобилистов в заблуждение. Особенно это опасно тем, кто любит гонять на большой скорости.
Аквапланирование — потеря сцепления колеса с дорогой, тут не важно, частичная она или же полная. Из-за этого автолюбитель может потерять контроль над машиной и уйти в занос.
Самым оптимальным вариантом будет если вы будете ездить на низкой скорости.
Давление в шинах. В тот момент, когда градус на улице опускается, падает и давление в шинах. На 10 градусов приходится 0,1 бара. Если вы качали колёса в очень тёплую пору, а сейчас на улице температура, к примеру, 0 градусов, то давление в колёсах не будет соответствовать норме. Из-за низкого давления в колёсах увеличится расход топлива, так же управляемость автомобиля значительно ухудшится. Поэтому с наступлением холодов обязательно проверьте давление в шинах.
Ухудшение видимости. Осенью видимость может значительно ухудшиться. Это и различные капли на стёклах, повышается туманность, но и конечно же рано темнеет. При выборе скоростного режима учитывайте все факторы.
Климатическая система. Листья падают и попадают в вентиляционные отверстия климат-системы. Нужно доставать их оттуда, они могут сыграть злую шутку с автомобилем.
Осень — это весьма серьёзное время года для автомобилистов. Будьте внимательны, не допускайте того, чтобы ваш автомобиль страдал из-за вашей же халатности.
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Бортжурнал
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