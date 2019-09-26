Как избежать злых шуток осени

Советы по эксплуатации авто в осенний период

Лето уже позади и наступил новый сезон — осень. Для автомобилистов это тоже особенный период, ведь теперь их могут ожидать новые опасности, к которым нужно подготовиться.

Дети. Осенью дети снова начинают активно посещать школу, различные дополнительные учреждения. Водителям нужно помнить об этом и ездить по дорогам с особой внимательностью. Соблюдайте все ПДД и пропускайте малышей.

Аккумулятор. Помните, что осенью батарея начинает испытывать повышенные нагрузки, всё это происходит из-за перепадов температуры, особенно из-за её падения. Автомобилистам приходится использовать фары чаще, а так же много прогревать транспортное средство. Немного позже, когда осень станет более суровой, проверьте состояние агрегата, подзарядите его и если будет нужно, то устраните неполадки.

Листья и лёд. Осень — прекрасное время года, но нужно помнить, что у каждой медали есть две стороны. Так вот второй стороной являются влажность и мрачность. Учитывайте скользкие покрытия, помните, что на дорогах так же много опавших листьев, передвигайтесь с минимальной скоростью.

Дожди. Осадки тоже никто не отменял. Помните, что вода полна неизвестности. Дожди наполняют ямы, тем самым вводят автомобилистов в заблуждение. Особенно это опасно тем, кто любит гонять на большой скорости.

Аквапланирование — потеря сцепления колеса с дорогой, тут не важно, частичная она или же полная. Из-за этого автолюбитель может потерять контроль над машиной и уйти в занос.

Самым оптимальным вариантом будет если вы будете ездить на низкой скорости.

Давление в шинах. В тот момент, когда градус на улице опускается, падает и давление в шинах. На 10 градусов приходится 0,1 бара. Если вы качали колёса в очень тёплую пору, а сейчас на улице температура, к примеру, 0 градусов, то давление в колёсах не будет соответствовать норме. Из-за низкого давления в колёсах увеличится расход топлива, так же управляемость автомобиля значительно ухудшится. Поэтому с наступлением холодов обязательно проверьте давление в шинах.

Ухудшение видимости. Осенью видимость может значительно ухудшиться. Это и различные капли на стёклах, повышается туманность, но и конечно же рано темнеет. При выборе скоростного режима учитывайте все факторы.

Климатическая система. Листья падают и попадают в вентиляционные отверстия климат-системы. Нужно доставать их оттуда, они могут сыграть злую шутку с автомобилем.

Осень — это весьма серьёзное время года для автомобилистов. Будьте внимательны, не допускайте того, чтобы ваш автомобиль страдал из-за вашей же халатности.