Новая «сплошная»: московскую дорогу разделили бордюром

Роликом, на котором видна длинная полоса из бордюров посреди улицы Твардовского, поделилась в четверг участница сообщества «Синие ведерки» в Facebook.

В подписи к видео она написала, что у опасной конструкции, которая не никак не помечена, «уже есть жертвы».

Неизвестно, какую цель преследовали дорожники. Возможно, таким образом они решили разграничить потоки или избавиться от паркующихся по краям дороги автомобилистов.

В комментариях возмущенные пользователи предположили, что дорожные службы просто нашли применение лишнему бордюру.

Дорожники России нередко удивляют креативностью: ранее на Ямале нашлась дорога, покрытая слоем асфальта невиданной толщины.