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Новая «сплошная»: московскую дорогу разделили бордюром 

Авторамблер 1 час назад
Новая «сплошная»: московскую дорогу разделили бордюром
Фото: Синие ведерки / Facebook
Роликом, на котором видна длинная полоса из бордюров посреди улицы Твардовского, поделилась в четверг участница сообщества «Синие ведерки» в Facebook.
В подписи к видео она написала, что у опасной конструкции, которая не никак не помечена, «уже есть жертвы».
Неизвестно, какую цель преследовали дорожники. Возможно, таким образом они решили разграничить потоки или избавиться от паркующихся по краям дороги автомобилистов.
В комментариях возмущенные пользователи предположили, что дорожные службы просто нашли применение лишнему бордюру.
Дорожники России нередко удивляют креативностью: ранее на Ямале нашлась дорога, покрытая слоем асфальта невиданной толщины.
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Бортжурнал
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