Эксперт рассказал, что мешает сделать в России «теплые» дороги

«Тёплые» дороги целесообразны только в случае прекращения закупки химических реагентов.

Химические реагенты, которые в зимнее время используют в России для борьбы со снегом, — это отлаженный механизм, который будет мешать строительству в стране участков с подогреваемым асфальтом. Об этом «Звезде» рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. Кроме того, он уверен, что прежний метод бюджетнее нового, хоть и не всегда помогает.

«Подогревающие элементы нужны на перекрестках, прежде всего, и в местах, где образуется гололед — например, на мостах. Внизу, на подъезде, может быть просто вода, а наверху — лед, хотя температура может быть еще положительной. Льда не должно быть, но наверху будет лед, потому что дует ветер. И там такие элементы можно использовать», — поделился своим мнением со «Звездой» автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

С идеей положить на дорогах вместо обычного асфальта электропроводящий бетон (ЭПБ) ранее выступили специалисты РосдорНИИ. Во время исследований они установили, что снег и лед, попадая на ЭПБ, тают быстрее, чем на обычном асфальте. Новая технология, по словам экспертов, будет абсолютно безопасна для пешеходов: сверху ЭПБ планируют покрывать защитным слоем, а нижние слои обеспечат заземление.