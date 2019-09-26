Названы самые ненадежные автомобили

Самые ненадежные автомобили, которые не смогли проехать 300 000 км

Времена, когда автомобиль служил своему владельцу до 1 миллиона километров, кажется, ушли в прошлое.

Автомобиль получил множество систем и механизмов, управляемых электроникой. Это значительно усложнило устройство машины, сделало трудно обслуживаемой.

С некоторых позиций, маркетологов автомобильных компаний устраивает такое положение. Автомобилисту после 5-10 лет интенсивной эксплуатации проще купить новый автомобиль, чем связываться с ремонтом. Но некоторые модели даже пробег в 300 тыс. км осилить не в состоянии. Сделать такие выводы позволяют экземпляры со вторичного рынка. Достаточно привести 5 типичных примеров.

ТОП-5 самых ненадежных автомобилей. Все представленные модели не относятся к единичным представителям из своего семейства, поэтому смело могут называться «типичный представитель»:

BMW 5 серии с приставкой GT. Машин в возрасте моложе 10 лет представлено немало. При пробеге менее 150 тыс. км зачастую требуется капитальный ремонт двигателя. Среди возможных причин: нещадная эксплуатация мотора, высокая требовательность к грамотному техническому обслуживанию (ТО). Моторы, независимо от серии, вида топлива и объема к 150-200 тысяч пробега требуют устранения специфических болезней.

УАЗ Patriot . С учетом тяжелых условий эксплуатации, мотор нередко после 100 тыс. км требует вмешательства, в том числе, для проведения капитального ремонта. Добавьте сюда проблемы с коррозийной стойкостью кузова и лучше откажитесь от покупки внедорожника на вторичном рынке.

Mitsubishi Outlander. При общей неплохой надежности, машина первой генерации становится требовательной к качественному ТО уже после 200 тыс. км пробега. Отмечается ранний обрыв ремня ГРМ, с последующей заменой всех клапанов. С учетом эксплуатации в сложных условиях, нередко проблемы доставляет «сыпящаяся» подвеска.

Volkswagen Golf GTi. «Горячие» немецкие хэтчбеки уже после 150 тыс. км вырабатывают свой моторный ресурс. Это особенно заметно при регулярной заливке некачественного топлива, экономии на моторном масле. Замена деталей основных механизмов двигателя в этом случае перспектива не дешевая.

Nissan Teana. При общей высокой надежности двигателя, машина еще до преодоления отметки в 10 лет (150-200 тыс. км) начинает досаждать проблемами в ходовой части и трансмиссии. В случае установки вариатора, его переборка обходится в сумму не менее 100 тыс. руб. Суммарное техническое обслуживание на уровне пробега 180 тыс. км достигает 250 000 рублей. В целом Nissan на примере этой модели показал низкую ремонтопригодность и высокий уровень трудозатрат.

На что обращать внимание. Перечень машин с невысокой надежностью можно продолжать. При выборе машины на вторичном рынке стоит обращать на отдельные категории транспортных средств:

Коммерческий транспорт. При напряженной эксплуатации такие машины не редко не получают полного ТО. При этом пробег не всегда отвечает истинному значению. Рискованной покупкой станет грузовичок китайского автопрома «в возрасте».

Дорогие модели. Даже при отсутствии глобальных неисправностей, риск высоких затрат ожидает владельцев подержанных «больших» машин Премиум брендов: BMW X5 , 6; Audi Q7 и других.

Заводские дефекты. Даже 3-5-летние машины могут иметь признанные «детские болячки». К примеру, известен дефект Peugeot 3008, когда при малом пробеге выходил из строя термостат. Замена исправляла положение не на долго.

При покупке подержанной машины не стоит всегда смотреть на невысокую цену. Последующие вложения могут разочаровать нового владельца.