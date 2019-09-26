Кабриолет Aurus сфотографировали на МКАДе

В социальной сети Instagram пользователь выложил фотографии нового кабриолета от компании Aurus.

Данный кабриолет в период создания концепт-артов называли следующим поколением нынешнего ЗИЛ-41041. Теперь же его сумели заснять, когда он ехал в общем потоке на МКАДе, без намёка на скрытность.

При этом неизвестно, почему производитель не стал покрывать камуфляжем новинку. Но, вероятнее всего, автомобиль в это время проходил положенные ему финальные тесты перед запуском в производство. Интересно то, что кабриолет имеет автомобильные номера, хотя в базах Госавтоинспеции он не числится. По некоторым слухам, его поставили на учёт в начале августа текущего года.

По выложенным фотографиям можно сказать, что модель имеет практически идентичный дизайн выпущенного ранее седана Aurus Senat S600.

Стоит отметить, что название бренда Aurus — это рыночное имя российского проекта "Кортеж". Ранее были выпущены седан и лимузин бизнес-класса, которые были представлены в рамках выставки автомобилей в Москве. По планам компании, к 2021 году на российский авторынок поступят: фирменный внедорожник, мотоцикл, минивэн и кабриолет премиум-класса.

На данный момент компания ведёт переговоры об открытии своего представительства в Пекине. Китайские коллеги считают это хорошим шагом к будущему сотрудничеству автопроизводителей.