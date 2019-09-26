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«Яндекс. Авто» сможет следить за омывайкой и сам продлевать страховку 

Motor.ru 44 минуты назад
«Яндекс. Авто» сможет следить за омывайкой
Фото: Motor.ru
Компания «Яндекс» представила прототип новой системы «Яндекс. Авто», которая научилась следить за состоянием автомобиля и управлять его функциями дистанционно. Например, машины смогут сообщить о том, что у них заканчивается омывайка, а также самостоятельно продлевать страховку.
После обновления «Навигатор» позволит водителю управлять припаркованной машиной. При нажатии на иконку автомобиля откроется меню, через которое можно запустить двигатель, открыть багажник или двери, проверить уровень топлива и температуру в салоне. Кроме того, как пишет VC.ru, пользователи смогут устанавливать таймер включения, чтобы каждый день двигатель запускался в одно и то же время.
Кроме того, второй прототип «Яндекс. Авто» сможет следить за состоянием автомобиля. После запуска на дисплее мультимедийной системы будет схематично показана машина, где красным цветом будут отмечены проблемные зоны.
Если подсвечена зона около дворников, значит, в машине заканчивается омывайка. Водитель может нажать на нее, после чего откроется более подробное описание проблемы, а также варианты решения: бортовой компьютер предложит построить маршрут до ближайшей заправки, где можно купить жидкость, или вариант заказать ее на маркетплейсе «Беру».
Красный сигнализатор около колеса сообщит о том, что в шинах упало давление, а подсвеченная зона около лючка бензобака сигнализирует о том, что у автомобиля кончается бензин. Также «Яндекс. Авто» предложит построить маршрут до ближайшей заправки, а кроме того водитель может заправить автомобиль не выходя из машины.
В будущем «Яндекс» планирует добавить функции автоматической оплаты парковки, записи на техобслуживание и продления страховки. Кроме того, система сможет оповещать водителя о плохом покрытии на дороге.
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Бортжурнал , Яндекс
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