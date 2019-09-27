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Российская Toyota C-HR переживет модернизацию 

Car.ru 9 часов назад
Российская Toyota C-HR переживет модернизацию
Фото: Car.ru
Некоторое время назад появилась информация о том, что в октябре в дилерских центрах Toyota в РФ появится дебютные экземпляры обновленного кроссовера C-HR.
Об этом проинформировало издание Auto.mail.ru.
«Данная модель в ближайшее время переживет модернизацию и появится на авторынке до конца года», — подчеркнули в пресс-центре японского бренда.
Деталей об обновленной модели в текущий период времени нет. Причем машину ни разу не получилось запечатлеть у фотошпионов, по этой причине об изменениях, которые внесут в дизайн, остается лишь догадываться.
Следует упомянуть, что в Российской Федерации Toyota C-HR — самый бюджетный кроссовер японского бренда и его цена начинается с отметки в 1,27 млн рублей. Данный автомобиль на отечественном рынке предлагается с 1,2-литровым двигателем производительностью 115 лошадиных сил, сочетающимся с механической трансмиссией либо вариатором, и силовой установкой на 2 литра мощностью 148 л.с., работающей вместе с бесступенчатой коробкой передач.
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Бортжурнал , Toyota C-HR , Toyota
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