Российская Toyota C-HR переживет модернизацию 

Некоторое время назад появилась информация о том, что в октябре в дилерских центрах Toyota в РФ появится дебютные экземпляры обновленного кроссовера C-HR.
Об этом проинформировало издание Auto.mail.ru.
«Данная модель в ближайшее время переживет модернизацию и появится на авторынке до конца года», — подчеркнули в пресс-центре японского бренда.
Деталей об обновленной модели в текущий период времени нет. Причем машину ни разу не получилось запечатлеть у фотошпионов, по этой причине об изменениях, которые внесут в дизайн, остается лишь догадываться.
Следует упомянуть, что в Российской Федерации Toyota C-HR — самый бюджетный кроссовер японского бренда и его цена начинается с отметки в 1,27 млн рублей. Данный автомобиль на отечественном рынке предлагается с 1,2-литровым двигателем производительностью 115 лошадиных сил, сочетающимся с механической трансмиссией либо вариатором, и силовой установкой на 2 литра мощностью 148 л.с., работающей вместе с бесступенчатой коробкой передач.