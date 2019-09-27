Российская Toyota C-HR переживет модернизацию

Некоторое время назад появилась информация о том, что в октябре в дилерских центрах Toyota в РФ появится дебютные экземпляры обновленного кроссовера C-HR.

Об этом проинформировало издание Auto.mail.ru.

«Данная модель в ближайшее время переживет модернизацию и появится на авторынке до конца года», — подчеркнули в пресс-центре японского бренда.

Деталей об обновленной модели в текущий период времени нет. Причем машину ни разу не получилось запечатлеть у фотошпионов, по этой причине об изменениях, которые внесут в дизайн, остается лишь догадываться.