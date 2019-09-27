Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые популярные в России малолитражки с пробегом 

«Автостат Инфо» 4 часа назад
Самые популярные малолитражки с пробегом
Фото: "Автостат Инфо"
Исследование «Автостат Инфо» показывает, что в августе 2019 года в России на рынке автомобилей с пробегом было продано 8473 машины А-сегмента (малолитражки). Это на 4,5% меньше перепродаж в сегменте, зафиксированных годом ранее — 8874 ед.
В августе 2019 года перепродажи модели Daewoo Matiz — лидер среди малолитражек с пробегом — сократились на 3,3% в годовом сравнении, с 3891 до 3764 ед. соответственно. Так же на 1,3% снизились перепродажи малолитражки «СеАЗ Ока» — с 2377 до 2345 ед. авто. Объем реализации модели KIA Picanto с пробегом в августе это года вырос на 7,4% в годовом сравнении, то есть с 689 до 740 ед. В рейтинге сегмента KIA Picanto заняла третье, показав рост перепродаж на 7,4% в годовом сравнении, с 689 до 740 ед. авто.
Chevrolet Spark на четвертом месте в сегменте. В прошлом месяце покупатели приобрели 461 подержанный «Спарк». Это на 3% меньше, чем они купили годом ранее — 476 ед. Замыкает топ-5 в сегменте подержанных авто А-класса модель Peugeot 107, перепродажи которой упали в августе на 13% с 209 до 182 ед.
Среди самых востребованных в России малолитражек по итогам августовских продаж отметим также: Smart ForTwo — 85 авто (-4,5%), Chery QQ6 — 70 машин (-4%), Ravon R2 — 69 авто (+60,5%), Chery QQ — 58 ед. (+45%) и Suzuki Wagon R+ — 54 ед. (-44%).
С начала текущего года и по август включительно на авторынке РФ было перепродано 56 522 подержанных малолитражки, что на 6,6% меньше прошлогоднего показателя реализации — 60 497 ед.
Россиян заставляют платить штрафы за проданные авто
«Автостат Инфо»: последние новости
Две модели KIA попали в топ-5 С-сегмента Две модели KIA попали в топ-5 С-сегмента Рейтинг японских брендов по продажам на авторынке России Рейтинг японских брендов по продажам на авторынке России Российские продажи Land Rover снизились на 7 процентов Российские продажи Land Rover снизились на 7 процентов
Комментарии
Бортжурнал , Chery QQ , Smart Fortwo , Chery , Ravon R2 , Peugeot 107 , Chevrolet , Kia , Peugeot , Suzuki , Chery QQ6 , Chevrolet Spark , Daewoo Matiz , Kia Picanto
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузовик разнес путепровод на трассе «Таврида» в Крыму
Грузовик разнес путепровод на трассе «Таврида» в Крыму
Москва встала в пробку из-за BMW X5
Москва встала в пробку из-за BMW X59
ГИБДД составила 14 протоколов на россиянина за одну ночь
ГИБДД составила 14 протоколов на россиянина за одну ночь
Елена Терновая попала в ДТП
Елена Терновая попала в ДТП
«Яндекс. Авто» сможет следить за омывайкой
«Яндекс. Авто» сможет следить за омывайкой
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение