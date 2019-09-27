Самые популярные малолитражки с пробегом

Самые популярные в России малолитражки с пробегом

Исследование «Автостат Инфо» показывает, что в августе 2019 года в России на рынке автомобилей с пробегом было продано 8473 машины А-сегмента (малолитражки). Это на 4,5% меньше перепродаж в сегменте, зафиксированных годом ранее — 8874 ед.

В августе 2019 года перепродажи модели Daewoo Matiz — лидер среди малолитражек с пробегом — сократились на 3,3% в годовом сравнении, с 3891 до 3764 ед. соответственно. Так же на 1,3% снизились перепродажи малолитражки «СеАЗ Ока» — с 2377 до 2345 ед. авто. Объем реализации модели KIA Picanto с пробегом в августе это года вырос на 7,4% в годовом сравнении, то есть с 689 до 740 ед. В рейтинге сегмента KIA Picanto заняла третье, показав рост перепродаж на 7,4% в годовом сравнении, с 689 до 740 ед. авто.

Chevrolet Spark на четвертом месте в сегменте. В прошлом месяце покупатели приобрели 461 подержанный «Спарк». Это на 3% меньше, чем они купили годом ранее — 476 ед. Замыкает топ-5 в сегменте подержанных авто А-класса модель Peugeot 107 , перепродажи которой упали в августе на 13% с 209 до 182 ед.

С начала текущего года и по август включительно на авторынке РФ было перепродано 56 522 подержанных малолитражки, что на 6,6% меньше прошлогоднего показателя реализации — 60 497 ед.