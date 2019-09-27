Почему не едут российские Bentley Continental

Официальный представитель автопроизводителя Bentley на российском рынке — ООО «Фольксваген Груп Рус» — отзывает 37 автомобилей марки Bentley Continental, сообщает Росстандарт.
Отмечается, что под отзыв попали автомобили, реализованные в 2019 году.
«Причиной отзыва транспортных средств является неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя», — говорится в сообщении.
На транспортных средствах будет произведена замена модуля диагностического интерфейса шин данных.
«Уполномоченные представители изготовителей ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ», — пояснили в Росстандарте.