Почему не едут российские Bentley Continental

В России отзывают 37 автомобилей Bentley Continental

Отмечается, что под отзыв попали автомобили, реализованные в 2019 году.

«Причиной отзыва транспортных средств является неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя», — говорится в сообщении.

На транспортных средствах будет произведена замена модуля диагностического интерфейса шин данных.