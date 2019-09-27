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Машину закрыли и ушли — почему сел аккумулятор? 

Car.ru 7 часов назад
Закрыл машину и ушел: почему сел аккумулятор?
Фото: Car.ru
Современные автомобили в большинстве своем оснащаются множеством датчиков и оборудования, способствующих правильной и комфортной эксплуатации автомобиля. В их число входит и управление расходом электроэнергии в автомобиле.
Однако пока еще не все машины, которые эксплуатируются в Российской Федерации имеют такое оснащение. Поэтому обнаружить утром "сюрприз" в виде разряженного аккумулятора рискуют многие забывчивые автовладельцы.
Причем для того, чтобы хорошенько разрядить аккумулятор, необязательно забыть включенными фары. Вполне будет достаточно оставить на всю ночь свет в салоне.
Еще больше рискуют "умельцы", подключающие к штатной бортовой сети внешние мультимединые устройства.
Чтобы не попасть впросак, будьте бдительными и перед тем, как оставить автомобиль на ночь, проверьте — все ли вы отключили.
Особенно забывчивым владельцам отечественных моделей старого образца, рекомендуем установить где это только возможно (разрешено) светодиодные источники света. Они потребляют энергии в разы меньше.
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