Закрыл машину и ушел: почему сел аккумулятор?

Машину закрыли и ушли — почему сел аккумулятор?

Современные автомобили в большинстве своем оснащаются множеством датчиков и оборудования, способствующих правильной и комфортной эксплуатации автомобиля. В их число входит и управление расходом электроэнергии в автомобиле.

Однако пока еще не все машины, которые эксплуатируются в Российской Федерации имеют такое оснащение. Поэтому обнаружить утром "сюрприз" в виде разряженного аккумулятора рискуют многие забывчивые автовладельцы.

Причем для того, чтобы хорошенько разрядить аккумулятор, необязательно забыть включенными фары. Вполне будет достаточно оставить на всю ночь свет в салоне.

Еще больше рискуют "умельцы", подключающие к штатной бортовой сети внешние мультимединые устройства.

Чтобы не попасть впросак, будьте бдительными и перед тем, как оставить автомобиль на ночь, проверьте — все ли вы отключили.

Особенно забывчивым владельцам отечественных моделей старого образца, рекомендуем установить где это только возможно (разрешено) светодиодные источники света. Они потребляют энергии в разы меньше.