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Названы пять опасных для водителя песен 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Названы пять опасных для водителя песен
Фото: РИА Новости
Исследователи Южно-Китайского технологического университета провели эксперимент, в результате которого стало ясно, какая музыка опасна для водителя во время движения.
В проводимом исследовании водители-добровольцы ехали по шестиполосной дороге сначала в тишине, а затем под музыку. Без музыкального сопровождения участники эксперименты ехали по правилам, но как только включалась музыка, настроение водителей повышалось, и они неосознанно превысили скорость на 5 миль в час. Также ученые подсчитали, что за 20-минутную поездку водители совершили обгон около 70 раз.
Самое большое влияние на поведение водителей оказала песня группы Green Day «American Idiot». На втором месте песня Майли Сайрус «Party In The USA», затем — группа The Killers с песней «Mr Brightside», The Chainsmokers — «Don’t Let Me Down» и «Born To Run» Брюса Спрингстина.
Помимо этого, ученые установили, какие из музыкальных композиций оказывают успокаивающее действие на водителей и помечены как «безопасные». Ими стали «Stairway To Heaven» от Led Zeppelin, «Under The Bridge» от Red Hot Chili Peppers, «God’s Plan» от Дрейка, «Africa от Toto» и «Location» от Khalid, сообщает NME.
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Бортжурнал , Майли Сайрус , Брюс Спрингстин
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