Как узнать транспортный налог через портал Госуслуг, плюсы и минусы оплаты налога на машину онлайн

Проверить и оплатить транспортный налог можно не выходя из дома, но у онлайн-сервисов есть свои ограничения. В материале разбираем, как искать задолженность через Госуслуги, какие способы оплаты доступны и на что обратить внимание, чтобы не получить просрочку.

Транспортный налог обязаны регулярно выплачивать все автовладельцы. При этом очень важно соблюдать сроки, указанные в квитанциях. Произвести проверку и узнать размер платежа, а также отправить финансы на счёт, можно даже дома, используя онлайн-сервис Госуслуг.

Плюсы и минусы оплаты транспортного налога через сайт Госуслуг

Эксплуатация сервиса Госуслуг имеет определённые плюсы и минусы. Их нужно изучить более подробно перед тем, как эксплуатировать сайт.

Преимущества:

возможность погашения долга в любое время суток и в любом месте, где есть интернет;

отсутствие комиссии;

исключение рисков просрочки платежа;

экономия временных ресурсов за счёт отсутствия необходимости сидеть в очередях;

возможность проверить прямо на сайте, сколько составит налоговый сбор, если квитанция не пришла.

Недостатки:

сервис функционирует не во всех населённых пунктах России;

обновление базы проводится раз в 14 дней, поэтому если при вводе данных была допущена ошибка, и деньги ушли на другой счёт, пользователь узнает об этом не сразу;

для проверки нужно получить подтверждение аккаунта в МФЦ.

Как узнать налог на машину через портал Госуслуг

Хотя по закону владельцы авто не должны заниматься поисками информации по задолженностям (налоговая рассылает квитанции на дом), но нередко вовремя уведомления не доходят или же вовсе теряются. Чтобы устранить проблему, был создан портал Госуслуг, позволяющий узнать о текущей задолженности или налоге к оплате.

Для осуществления проверки у пользователя должен иметься аккаунт на сайте Госуслуг с уровнем «Стандартный». При этом клиент сможет получать сведения о задолженности, но текущий (непросроченный) налог проверить не сможет. Для этого необходимо иметь аккаунт уровня «Подтверждённый». Чтобы получить такой уровень доступа, водителю нужно посетить ближайший офис МФЦ лично. Если вход на сайт Госуслуг совершается впервые, система выставит запрос о предоставлении права на проверку ваших личных данных. Нужно подтвердить этот запрос, а не отклонять его, иначе сервис просто не пропустит пользователя дальше.

После подтверждения аккаунта действовать следует по такой схеме:

Перейти на сайт Госуслуг.

Выбрать в открывшемся окне опцию «Войти через Госуслуги».

В соответствующих графах ввести всю требуемую информацию (телефон или электронную почту, пароль).

Нажать кнопку «Войти».

Придумать контрольное слово на случай, если пароль будет забыт.

После выполнения всех описанных действий, пользователь будет перенаправлен на страницу личного кабинета налогоплательщика. На экране отобразится сумма задолженности. Чтобы узнавать сумму непросроченного налогового сбора, следует перейти в раздел «Детали», потом — «История операций».

Инструкция по оплате налога онлайн

Налогоплательщикам предлагается несколько способов покрытия задолженности по транспортному налогу через портал Госуслуг:

Если в наличии имеется квитанция, после авторизации в индивидуальном аккаунте нужно найти в меню пункт «Оплата по квитанции». Далее следует заполнить появившееся пустое поле, обозначив в нём номер чека и выбрав операцию «Оплатить». После этого система произведёт все необходимые манипуляции (заполнение документов, подсчёт суммы и пр.) самостоятельно. Пользователю останется только ещё раз подтвердить запрос на проведение платежа. Если квитанции нет, нужно войти в систему и выбрать опцию «Оплата», потом — «Налоговая задолженность», а в конце — пункт «По персональным данным». Дальше сервис сам произведёт расчёты, а пользователю останется лишь пролистать страницу и кликнуть по появившемуся пункту «Перейти к оплате». Третий вариант также позволяет произвести расчёт при отсутствии квитанции. На основной странице сервиса нужно переместиться в пункт «Налоги и финансы», потом — «Налоговая задолженность», а в конце — «Получить услугу». Остаётся лишь задать команду «По персональным данным» и ожидать проведения платежа.

Альтернативные способы оплаты налога

Погашение ТН можно провести через виртуальные кошельки Яндекс.Деньги или Webmoney. Для использования сервиса Яндекс.Деньги следует сначала авторизоваться, а затем— последовательно перейти в разделы «Товары и услуги» — «Налоги». Затем нужно ввести в соответствующей строке личный ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) или код квитанции. После этого система выдаст сведения о наличии неоплаченных налогов. Если информация подтвердилась, следует выбрать опцию «Заплатить».

На сайте Webmoney после авторизации нужно зайти в меню «Оплатить услуги» и выбрать раздел «Госуслуги, налоги, штрафы». После этого надо определиться с вариантом погашения суммы: «По ИНН» или «По номеру квитанции».При наличии квитанции также можно посетить ближайший филиал любого банка и заплатить там деньги через терминал или кассу.

Онлайн-услуги также предоставляет Сбербанк. Если вы клиент банка, достаточно авторизоваться в индивидуальном аккаунте и перейти к опции «Переводы и платежи», а потом — «Оплата покупок и услуг». Далее нужно выбрать в появившемся перечне свой населённый пункт. В графе «ГИБДД, налоги, пошлины» следует выбрать опцию «ФНС», а потом — «Поиск и оплата налогов». Если имеется квитанция, следует задать команду о погашении суммы по её номеру. Также оплату можно произвести по ИНН или по произвольным реквизитам.

Если у вас в собственности имеется машина, то ежегодно придётся выплачивать государственный налоговый сбор. Делать это нужно вовремя, чтобы не насчитывалась пеня. Для облегчения задачи можно использовать различные виды интернет-сервисов, в частности портал Госуслуг, электронные кошельки и специальные банковские приложения.