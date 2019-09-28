Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Закипел: что делать при перегреве двигателя 

Рамблер 2 часа назад
Закипел: что делать при перегреве двигателя
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям, что следует предпринять, если в дороге перегрелся мотор автомобиля. Ниже перечень практических советов, которые помогут решить проблему самостоятельно до визита на ближайшее СТО.
По словам специалистов, причиной закипания мотора является неисправность системы охлаждения, в частности забитый радиатор, изношенные шланги, недостаток антифриза и тому подобное.
Если в дороге из-под капота повалили клубы, то опытные водители в первую очередь рекомендуют остановиться и определить, что это — дым или пар. От этого зависит порядок дальнейших действий. Если дым, то специалисты ни в коем случае не советуют открывать капот, так как дополнительный приток воздуха может спровоцировать крупный пожар. Автомобильный огнетушитель в этом случае тоже вряд ли поможет, поэтому эксперты советуют отойти подальше от машины вызвать пожарных. С паром, который свидетельствует о перегреве мотора, справиться можно самостоятельно. Убедиться, что это именно пар, можно взглянув на датчик температуры охлаждающей жидкости — стрелка будет находиться в красной зоне.
В случае закипания в дороге специалисты призывают автомобилистов ни в коем случае не глушить двигатель. По их словам, необходимо включить аварийную сигнализацию, съехать на обочину, включить печку на максимальную мощность, отключить кондиционер и открыть все окна. При выполнении всех вышеуказанных условий на автомобиле можно медленно передвигаться. В сложных случаях, когда клубы застилают видимость, нужно остановиться и, не выключая двигатель, открыть капот. В этом случае мотор остынет быстрее.
Как только стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости вернётся в «нормальное положение», а мотор полностью остынет, можно проверить уровень содержания в системе антифриза. Если его мало или вовсе нет, можно смело доливать воду. Это поможет автовладельцу добраться до ближайшей СТО, визит на которую в случае закипания мотора неизбежен.
Теsla подвела американского полицейского
Комментарии
Бортжурнал , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угон в стиле GTA совершили в Москве
Угон в стиле GTA совершили в Москве
Как водители «убивают» вариатор
Как водители «убивают» вариатор1
Власти Москвы проведут «большую мойку» дорог
Власти Москвы проведут «большую мойку» дорог
В Якутии столкнулись два парома
В Якутии столкнулись два парома1
Под Пензой автомобиль насмерть сбил ребенка
Под Пензой автомобиль насмерть сбил ребенка
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение