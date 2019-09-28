Закипел: что делать при перегреве двигателя

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям, что следует предпринять, если в дороге перегрелся мотор автомобиля. Ниже перечень практических советов, которые помогут решить проблему самостоятельно до визита на ближайшее СТО.

По словам специалистов, причиной закипания мотора является неисправность системы охлаждения, в частности забитый радиатор, изношенные шланги, недостаток антифриза и тому подобное.

Если в дороге из-под капота повалили клубы, то опытные водители в первую очередь рекомендуют остановиться и определить, что это — дым или пар. От этого зависит порядок дальнейших действий. Если дым, то специалисты ни в коем случае не советуют открывать капот, так как дополнительный приток воздуха может спровоцировать крупный пожар. Автомобильный огнетушитель в этом случае тоже вряд ли поможет, поэтому эксперты советуют отойти подальше от машины вызвать пожарных. С паром, который свидетельствует о перегреве мотора, справиться можно самостоятельно. Убедиться, что это именно пар, можно взглянув на датчик температуры охлаждающей жидкости — стрелка будет находиться в красной зоне.

В случае закипания в дороге специалисты призывают автомобилистов ни в коем случае не глушить двигатель. По их словам, необходимо включить аварийную сигнализацию, съехать на обочину, включить печку на максимальную мощность, отключить кондиционер и открыть все окна. При выполнении всех вышеуказанных условий на автомобиле можно медленно передвигаться. В сложных случаях, когда клубы застилают видимость, нужно остановиться и, не выключая двигатель, открыть капот. В этом случае мотор остынет быстрее.

Как только стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости вернётся в «нормальное положение», а мотор полностью остынет, можно проверить уровень содержания в системе антифриза. Если его мало или вовсе нет, можно смело доливать воду. Это поможет автовладельцу добраться до ближайшей СТО, визит на которую в случае закипания мотора неизбежен.