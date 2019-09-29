Эксперты назвали 10 недорогих лайфхаков для водителей

Эксперты издания «За рулём» опубликовали 10 эксклюзивных лайфхаков на любой бюджет. Ниже житейские хитрости как можно при помощи подручных средств соорудить держатель для планшета, средство для мытья тканевой обивки, задержать распространение трещины на стекле и др.

В случае, когда на заднем сидении расположились маленькие пассажиры, отвлечь детей можно мультиками на планшете. При этом если дорогие автомобили сразу оборудованы электроникой или как минимум держателем для гаджета, то обладателям более бюджетных авто на помощь придёт обыкновенный полиэтиленовый файл, который необходимо закрепить штырями подголовника. В полученный прозрачный карман можно положить планшет.

По словам экспертов, из обычного детского лизуна может получиться отличное средство против пыли на приборной доске. При этом преимущество игрушки в том, что она может проникнуть в труднодоступные места и послужить не один раз. После очередного использования лизун достаточно вымыть с мылом.

Самое лучшее средство для «чернения» шин — обычный аптечный глицерин, уверяют опытные водители. Препарат наносят на губку и протирают покрышки. Подойдёт также обычная губка для обуви.

Главное, чтобы она была пропитана жидкостью на основе силикона.

С пятнами грязи на обивке и неприятным запахом хорошо справится обычная пищевая сода. Достаточно насыпать её на загрязнения и оставить на несколько минут. По словам специалистов, сода растворит пятна и нейтрализует неприятные запахи. Порошок необходимо счистить щёткой и протереть обивку влажной тряпкой.

Коробка из-под чипсов отлично подойдёт под мусор. Достаточно установить её в подстаканник и импровизированная урна с плотно закрывающейся крышкой готова.

Суперклей способен остановить распространение трещины по стеклу. Для этого нужно осторожно накапать его в появившееся повреждение, а после высыхания счистить остатки. Альтернативой клею может выступить бесцветный лак для ногтей.

Удачные покупки тоже могут считаться лайфхаком. Одна из них — приобретение простейшего набора для ремонта бескамерных шин. По словам специалистов, его стоимость (100-200 рублей) не идёт ни в какое сравнение с тем, сколько времени автомобилисту он может сэкономить.

Ещё одно полезное недорогое приобретение — смазка WD-40, которая не только выводит пятна, жвачку и остатки клея от наклеек, но и справляется с трупами насекомых на лобовом стекле. При этом эксперты отмечают, что для выполнения последней задачи также хорошо подходит обычное растительное масло.

Рожковый ключ с вложенными в зазор монетами может заменить целый набор речных ключей. А если нет и его, то специалисты рекомендуют навернуть гайку на болт и использовать полученную струбцину для отворачивания крепежа.

Наконец, опытные водители рекомендуют автомобилистам возить в салоне хозяйственную ленту, которая может стать и временным креплением смартфона на торпедо, и держателем для термокружки, и т.п.