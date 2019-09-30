Нужно ли прогревать двигатель зимой?

Почему не нужно прогревать двигатель машины зимой?

При наступлении холодов любой водитель, руководствуясь здравым смыслом, до того как выехать куда-либо на автомобиле, запускает мотор и дает ему некоторое время поработать на холостом ходу, чтобы он имел возможность прогреться.

Но так ли это необходимо на самом деле? По этому поводу имеется большое количество мнений, а автовладельцы могут говорить и спорить довольно долгое время. В итоге водителям был поставлен такой вопрос: необходимо ли выполнять прогрев автомобильного двигателя в зимнее время года? На него имеется четкий и конкретный ответ: осуществление прогрева мотора перед поездкой совершенно не удлиняет срок его работы, что может удивить большую часть водителей.

Прогрев и особенности работы двигателя. Прогрев двигателя в холодное время года может привести к недостаточному количеству смазочного материала во внутренней части блока двигателя. Итогом же частого выполнения прогрева становится сильное снижение ресурса его работы, по причине ухудшения качества смазки в компонентах силовой установки.

Говоря более подробно, работа двигателя внутреннего сгорания выполняется с использованием поршней, производящих сжатие смеси воздуха и впрыснутого топлива, которая в дальнейшем воспламеняется от искры, подаваемой свечой зажигания в специальной камере сгорания. Подобное возгорание топлива представляет собой практически неконтролируемый мини-взрыв, результатом которого становится выделение необходимого для питания всех внутренних составных частей двигателя количества энергии.

Когда мотор находится в холодном состоянии, бензин имеет меньший процент возможности для испарения в достаточном количестве. Это означает, что после стоянки вне помещения в холодное время года, бензин может оказаться практически непригодным для оптимальной степени возгорания.

Системы современных моторов. Большая часть двигателей современных машин имеет в своей конструкции многочисленные датчики, задача которых осуществлять контроль за уровнем температуры на улице и, в зависимости от результата, подавать определенный сигнал управляющему блоку для выполнения впрыска дополнительного количества топлива. Это означает, что в морозную погоду, даже при плохом испарении бензина, автоматика будет выполнять подачу в двигатель увеличенного количества топлива. Происходить это будет до тех пор, пока температура прогрева мотора не станет равна 4-5 градусам.

Последствия. Итогом становится попадание в непрогретом состоянии в камеру сгорания мотора большего количества топлива, чем требуется двигателю, даже при нахождении в прогретом состоянии. По словам специалистов, это приводит к тому, что все лишнее количество топлива осаживается на стенках цилиндров, что в свою очередь способствует вымыванию моторного масла. Также стоит напомнить о том, что бензин представляет собой отличный растворитель и при запуске двигателя в холодном состоянии начинает достаточно быстро вымывать смазку. Нельзя не согласиться с мнением, что при прогреве на протяжении короткого времени это вряд ли сможет нанести существенный вред мотору, но при прогреве «по старинке», на протяжении длительного времени, это может привести к сильному сокращению срока службы силовой установки. Основной причиной при этом будет считаться постоянная нехватка внутри двигателя моторного масла.

Итог. Тем не менее некоторое время двигателю все же стоит дать прогреться, для приведения его частей в рабочее состояние. Особенно это относится к внутренним металлическим элементам, между которыми имеются определенные тепловые зазоры.