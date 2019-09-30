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Россиян предупредили о резком росте стоимости шин 

Авторамблер + ещё 1 5 часов назад
Россиян предупредили о резком росте стоимости шин
Фото: Авторамблер
Автошины могут резко подорожать уже со следующего года из-за введения обязательной цифровой маркировки.
Об этом сообщают "Известия" в понедельник со ссылкой на исполнительного директора "Ассоциации производителей шин" Надежду Чурмееву.
Документ с соответствующими изменениями может вступить в силу с 1 ноября 2020 года. При этом пока не указано, как именно будет наноситься маркировка. Возможно, будет использован цифровой код DataMatrix, который поможет отследить товар на всех этапах реализации.
Вместе с маркировкой шины будут оснащаться радиочастотной RFID-меткой, которая встраивается в шину или в ее этикетку. Благодаря метке можно будет быстрее отгружать и принимать шины, идентифицировать их на складах и контролировать их жизненный цикл.
"Очевидно, что введение маркировки повлияет на розничные цены, поскольку потребует не только от производителей и импортеров шин, но и от торгующих организаций существенных инвестиций в ее внедрение", — отметила Чурмеева.
Производителям придется потратиться на новое оборудование, ввести электронный документооборот, перестроить производственный цикл и логистику, а также бизнес-процессы, добавила она.
С 1 января 2020 года ожидается также скачок цен на автомобили, связанный с повышенными ставками утильсбора.
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