Россиян предупредили о резком росте стоимости шин

Автошины могут резко подорожать уже со следующего года из-за введения обязательной цифровой маркировки.

Об этом сообщают "Известия" в понедельник со ссылкой на исполнительного директора "Ассоциации производителей шин" Надежду Чурмееву.

Документ с соответствующими изменениями может вступить в силу с 1 ноября 2020 года. При этом пока не указано, как именно будет наноситься маркировка. Возможно, будет использован цифровой код DataMatrix, который поможет отследить товар на всех этапах реализации.

Вместе с маркировкой шины будут оснащаться радиочастотной RFID-меткой, которая встраивается в шину или в ее этикетку. Благодаря метке можно будет быстрее отгружать и принимать шины, идентифицировать их на складах и контролировать их жизненный цикл.

"Очевидно, что введение маркировки повлияет на розничные цены, поскольку потребует не только от производителей и импортеров шин, но и от торгующих организаций существенных инвестиций в ее внедрение", — отметила Чурмеева.

Производителям придется потратиться на новое оборудование, ввести электронный документооборот, перестроить производственный цикл и логистику, а также бизнес-процессы, добавила она.

С 1 января 2020 года ожидается также скачок цен на автомобили, связанный с повышенными ставками утильсбора.