Новый Audi Q3 Sportback официально раскрыт

Немецкая компания Audi презентует новый Q3 Sportback, основанный на стандартном Q3 второго поколения.

Визуально новый автомобиль практически полностью идентичен основе. Исключением является более низкая линия крыши, очевидно, негативно сказывающая на вместительности багажного отделения и свободном пространстве внутри Audi Q3 Sportback.

Последнее вынуждает избегать размещения высоких пассажиров на задних сидениях (задняя часть модели становится менее просторной и может создавать некий дискомфорт), в это же время они идеально подходят для детей разных возрастов (детские кресла также легко устанавливаются). Остальная часть интерьера выглядит очень красиво и включает кожаную отделку, окружающее освещение и широкий ассортимент оборудования.

Auto.Today

Даже в спецификации 35 TFSI, в которой используется 1,5-литровый бензиновый четырёхцилиндровый мотор, рассчитанный на 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента, Q3 Sportback предоставляет довольно неплохую производительность. Кроме того, средний расход топлива приравнивается к 7,7 литрам на 100 километров.