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Новый Audi Q3 Sportback официально раскрыт 

Auto.Today 3 часа назад
Новый Audi Q3 Sportback официально раскрыт
Фото: Auto.Today
Немецкая компания Audi презентует новый Q3 Sportback, основанный на стандартном Q3 второго поколения.
Визуально новый автомобиль практически полностью идентичен основе. Исключением является более низкая линия крыши, очевидно, негативно сказывающая на вместительности багажного отделения и свободном пространстве внутри Audi Q3 Sportback.
Последнее вынуждает избегать размещения высоких пассажиров на задних сидениях (задняя часть модели становится менее просторной и может создавать некий дискомфорт), в это же время они идеально подходят для детей разных возрастов (детские кресла также легко устанавливаются). Остальная часть интерьера выглядит очень красиво и включает кожаную отделку, окружающее освещение и широкий ассортимент оборудования.
Auto.Today
Даже в спецификации 35 TFSI, в которой используется 1,5-литровый бензиновый четырёхцилиндровый мотор, рассчитанный на 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента, Q3 Sportback предоставляет довольно неплохую производительность. Кроме того, средний расход топлива приравнивается к 7,7 литрам на 100 километров.
Более детально познакомиться с Audi Q3 Sportback и его основными характеристиками можно в обзоре CarSales, где внедорожник путешествует в горах Шварцвальд, Германия.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Audi Q3 , Audi
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