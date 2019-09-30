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Mercedes-Benz C-Class будущего поколения получит беспилотные технологии 

Car.ru 1 час назад
Mercedes-Benz C-Class получит беспилотные технологии
Фото: Mercedes
Именитый немецкий автобренд Mercedes-Benz после провальных продаж линейки C-Class решил добавить ощутимые улучшения в следующей линейке.
Как стало известно, оснащение модельного ряда C-Class 2021 года получит ряд современных наработок, ориентированных на внедрение беспилотных технологий.
С оглядкой на свежие версии BMW 3-Series, а также Audi A4, конструкторы Mercedes-Benz собираются наделить свои модели новой функцией Drive Pilot (автопилот третьего уровня). Т.е. компьютер сможет управлять транспортным средством автономно на скорости до 130 км/ч.
Mercedes
В силовой линейке также грядут перемены. Бензиновые и дизельные агрегаты будут непременно снабжаться функциями EQ Boost и EQ Power. Кроме этого будет представлен целый ряд гибридных силовых установок со стартер-генераторами и электромоторами.
В оснащении салона будет много общего с концептом Concept EQ. Большая часть управления системами автомобиля будет переведена на цифровой дисплей.
Как вы считаете, стоит ли человечеству торопиться отдавать полное управление автомобилем в руки электронного блока? Напишите свое мнение в комментариях.
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Комментарии
Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Audi , BMW , Audi A4 , Mercedes-Benz
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