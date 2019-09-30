Mercedes-Benz C-Class получит беспилотные технологии

Mercedes-Benz C-Class будущего поколения получит беспилотные технологии

Именитый немецкий автобренд Mercedes-Benz после провальных продаж линейки C-Class решил добавить ощутимые улучшения в следующей линейке.

Как стало известно, оснащение модельного ряда C-Class 2021 года получит ряд современных наработок, ориентированных на внедрение беспилотных технологий.

С оглядкой на свежие версии BMW 3-Series, а также Audi A4, конструкторы Mercedes-Benz собираются наделить свои модели новой функцией Drive Pilot (автопилот третьего уровня). Т.е. компьютер сможет управлять транспортным средством автономно на скорости до 130 км/ч.

Mercedes

В силовой линейке также грядут перемены. Бензиновые и дизельные агрегаты будут непременно снабжаться функциями EQ Boost и EQ Power. Кроме этого будет представлен целый ряд гибридных силовых установок со стартер-генераторами и электромоторами.

В оснащении салона будет много общего с концептом Concept EQ. Большая часть управления системами автомобиля будет переведена на цифровой дисплей.

Как вы считаете, стоит ли человечеству торопиться отдавать полное управление автомобилем в руки электронного блока? Напишите свое мнение в комментариях.