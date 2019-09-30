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Эксперты составили Топ-10 доступных машин с «осенними» опциями 

Профиль 1 час назад
Эксперты составили топ-10 машин с «осенними» опциями
Фото: РИА Новости
Как сообщают «Автоновости дня», имеются в виду противотуманные фары, датчик дождя и омыватель фар.
На первое место поставили китайский кроссовер Haval H6. Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,5 литра, который выдает 150 л.с. Противотуманные фары с омывателями и датчик дождя есть уже в базовой комплектации Lux. Ее стоимость — 1 млн 187 тыс. 800 руб.
На второй строчке — лифтбек Skoda Octavia в комплектации Ambition. Машина с двигателем 1,6 литра на 110 л.с. обойдется в 1 млн 291 тыс. руб. За омыватель фар придется доплатить еще 7 тыс. руб.
Комплектацию Premium корейского хэтчбека KIA Soul определили на третью строчку рейтинга. Кроме всех «осенних» опций, покупателям этой комплектации достанется автоматическая КПП. Под капотом у машины 132-сильный двигатель объемом 1,6 л. Стоимость такой комплектации — 1 млн 456 тыс. 900 рублей.
Вторую тройку составляют три автомобиля фирмы Volkswagen. Хэтчбек Golf соответствует условиям рейтинга только в комплектации Comfortline. Также она предусматривает двигатель 1,4 л, выдающий 125 л.с. и роботизированную коробку DSG. За все это придется заплатить 1 млн 519 тыс. 900 руб.
Еще дороже обойдутся «осенние» опции универсала Volkswagen Caddy. Все они доступны только за дополнительную плату и в итоге встанут в 1 млн 529 тыс. 800 руб. Под капотом у машины двигатель на 1,6 л и 110 л.с. Кроссовер Volkswagen Tiguan обладает всеми названными опциями только в комплектации All Inclusive. Также в нее входят 125-сильный двигатель на 1,4 л и механическая КПП. Стоимость комплектации — 1 млн 569 тыс. руб.
На седьмой строчке рейтинга — Mazda 6 в комплектации Active за 1 млн 612 тыс. руб. Восьмым эксперты поставили Nissan Qashqai в версии QE. Она обойдется в 1 млн 165 тыс. руб. Toyota RAV4 в стандартной комплектации обойдется в 1 млн 703 тыс. руб. — девятое место. И замыкает десятку Citroen DS4 в комплектации Be Chic. За него придется заплатить 1 млн 713 тыс. 559 руб.
Скользкий путь: пора менять резину
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Mazda 6 , Nissan , Citroen DS4 , Citroen , Kia , Kia Soul , Nissan Qashqai , Toyota , Mazda , Volkswagen Caddy , Skoda Octavia , Volkswagen , Skoda , Volkswagen Tiguan , Toyota RAV4
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