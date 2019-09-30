Автомобиль поступил в продажу на китайском рынке летом 2019 года и должен попытаться вернуть интерес к автомобилям марки. Как пишет «Российская газета», Haima 8S был выпущен вслед за вторым поколением кроссовера 5S. В дизайне недвусмысленно прослеживаются решения, реализованные на Hyundai Santa Fe нового поколения, а вот в салоне оригинальности больше. В оснащение Haima 8S входят адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, камера кругового обзора, системы, предупреждающие и предотвращающие столкновение.Haima 8S создан на платформе Haima Global Architecture. При колесной базе 2700 мм габаритная длина кроссовер составляет 4565 мм, то есть почти как Honda CR-V. Привод у 8S только передний и полное отсутствие выбора моторов: доступен лишь бензиновый турбодвигатель 1.6 TGDI мощностью 194 л.с., который можно заказать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или автоматической трансмиссией. Цены на купить Haima 8S в Китае начинаются от 80 тыс. юаней, что по актуальному курсу составляет порядка 721 тыс. рублей. Между тем, о появлении Haima 8S на российском рынке речи пока не идет: марка покинула нашу страну в 2016 году. Напомним, автомобили Haima продавались в России с 2011 по 2016 годы, и за это время было реализовано 5264 машины. В частности, это седаны M3 и кроссоверы S7. Позднее было заявлено, что планируется возвращение с новыми моделями, однако этого до сих пор не произошло.
Новый кроссовер Haima 8S появился в базе Роспатента
Фото: Автостат
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Hyundai , Hyundai Santa Fe , Honda , Honda CR-V , АК S7 , Роспатент , "Российская газета"
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