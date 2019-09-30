Как выглядели бы «Жигули» сегодня?

В сети были опубликованы рендерные изображения современных «Жигулей». Их автор — дизайнер российского автомобильного портала на базе китайского Lynk&Co 01, отдаленно напоминающего ВАЗ-2105.

Реинкарнированный кузов, квадратные фары, сливающиеся с вертикальной решеткой радиатора, блочная архитектура задних фонарей приблизили внешний вид к классике отечественного автопрома.

Изображения являются вольной интерпретацией внешнего вида автомобилей «Жигули» и не имеют ничего общего с реальностью. Никаких заявлений о ремейке своих старых автомобилей АвтоВАЗ не делал.

Car.ru

Многие пользователи узнали в рендере ВАЗ-2107, несмотря на стремление автора изобразить «пятерку». Ничего удивительного, ведь модели «классики» и в жизни-то не каждый отличит друг от друга. Взятый за основу модели неизвестный россиянам Lynk&Co 01 пользователи не признали, отмечая схожесть, скорее, с американскими «Масл Карами».