Как выглядели бы «Жигули» сегодня? 

В сети были опубликованы рендерные изображения современных «Жигулей». Их автор — дизайнер российского автомобильного портала на базе китайского Lynk&Co 01, отдаленно напоминающего ВАЗ-2105.
Реинкарнированный кузов, квадратные фары, сливающиеся с вертикальной решеткой радиатора, блочная архитектура задних фонарей приблизили внешний вид к классике отечественного автопрома.
Изображения являются вольной интерпретацией внешнего вида автомобилей «Жигули» и не имеют ничего общего с реальностью. Никаких заявлений о ремейке своих старых автомобилей АвтоВАЗ не делал.
Car.ru
Многие пользователи узнали в рендере ВАЗ-2107, несмотря на стремление автора изобразить «пятерку». Ничего удивительного, ведь модели «классики» и в жизни-то не каждый отличит друг от друга. Взятый за основу модели неизвестный россиянам Lynk&Co 01 пользователи не признали, отмечая схожесть, скорее, с американскими «Масл Карами».
Концепт вызвал скорее негативную реакцию. Комментаторы в основном язвили на тему убогости «АвтоВАЗа». Части аудитории изображения приглянулись хотя бы тем, что, по их мнению, даже это лучше, чем LADA Vesta.