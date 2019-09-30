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Как выглядели бы «Жигули» сегодня? 

Car.ru 2 часа назад
Как выглядели бы «Жигули» сегодня?
Фото: Car.ru
В сети были опубликованы рендерные изображения современных «Жигулей». Их автор — дизайнер российского автомобильного портала на базе китайского Lynk&Co 01, отдаленно напоминающего ВАЗ-2105.
Реинкарнированный кузов, квадратные фары, сливающиеся с вертикальной решеткой радиатора, блочная архитектура задних фонарей приблизили внешний вид к классике отечественного автопрома.
Изображения являются вольной интерпретацией внешнего вида автомобилей «Жигули» и не имеют ничего общего с реальностью. Никаких заявлений о ремейке своих старых автомобилей АвтоВАЗ не делал.
Car.ru
Многие пользователи узнали в рендере ВАЗ-2107, несмотря на стремление автора изобразить «пятерку». Ничего удивительного, ведь модели «классики» и в жизни-то не каждый отличит друг от друга. Взятый за основу модели неизвестный россиянам Lynk&Co 01 пользователи не признали, отмечая схожесть, скорее, с американскими «Масл Карами».
Концепт вызвал скорее негативную реакцию. Комментаторы в основном язвили на тему убогости «АвтоВАЗа». Части аудитории изображения приглянулись хотя бы тем, что, по их мнению, даже это лучше, чем LADA Vesta.
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Комментарии
Бортжурнал , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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