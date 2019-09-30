В Екатеринбурге откроется первый шоу-рум Bentley

Bentley открывает дилерский центр в Екатеринбурге

Компания Bentley Motors открывает свой первый шоу-рум в Екатеринбурге, четвертом по величине городе России. Новый дилерский центр станет для марки шестым в России, дополнив список из представителей в Москве (2 дилера), Санкт-Петербурге, Краснодаре и Красноярске, сообщает пресс-служба британской марки.

Bentley Екатеринбург предлагает клиентам весь модельный ряд марки — Bentayga, Mulsanne, Continental GT и новый Flying Spur, а также полный спектр услуг по послепродажному обслуживанию.

«Открытие Bentley Екатеринбург — это важный шаг для расширения присутствия бренда в России. Мы уверены в дальнейшем развитии нашего бизнеса на Урале», — заявил глава марки Bentley в России Кристиан Шлик.