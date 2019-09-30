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Bentley открывает дилерский центр в Екатеринбурге 

Автостат 1 час назад
В Екатеринбурге откроется первый шоу-рум Bentley
Фото: www.bentleymotors.com
Компания Bentley Motors открывает свой первый шоу-рум в Екатеринбурге, четвертом по величине городе России. Новый дилерский центр станет для марки шестым в России, дополнив список из представителей в Москве (2 дилера), Санкт-Петербурге, Краснодаре и Красноярске, сообщает пресс-служба британской марки.
Bentley Екатеринбург предлагает клиентам весь модельный ряд марки — Bentayga, Mulsanne, Continental GT и новый Flying Spur, а также полный спектр услуг по послепродажному обслуживанию.
«Открытие Bentley Екатеринбург — это важный шаг для расширения присутствия бренда в России. Мы уверены в дальнейшем развитии нашего бизнеса на Урале», — заявил глава марки Bentley в России Кристиан Шлик.
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей Bentley составил 223 экземпляра (+37,7%). Основу роста продаж данной марки составила модель Bentley Continental GT, которая в 2018 году только появилась на российском рынке.
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Бортжурнал , Автоновости , Bentley Continental , Bentley Continental GT , Bentley
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