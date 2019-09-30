Карточка в телефоне: россиянам дадут новые права

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников . По его словам, данная инициатива сейчас прорабатывается ведомством. При этом если автомобилист захочет оформить «классические» права в виде пластиковой карточки, то эта опция останется без изменений. Точные сроки нововведения начальник Госавтоинспекции не назвал.

Российские автомобилисты смогут предъявлять водительские права с экрана смартфона. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников.

«Одним из возможных вариантов реализации данной новации предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости», — заявил он.

По словам Черникова, электронное водительское удостоверение будет действовать наравне с привычной пластиковой карточкой. Если владелец электронных прав захочет выехать за границу, то он сможет оформить себе «классические» права на физическом носителе, передает ФАН.

Точные сроки введения новых, цифровых прав глава ГИБДД не назвал. Он также отметил, что необходимо модернизировать существующее в распоряжении инспекторов оборудование и подготовить нужные изменения в действующие правовые акты.

Черников добавил, что водители смогут также предъявлять инспекторам ДПС страховой полис ОСАГО, оформленный в электронном виде, как с помощью телефона, так и на бумаге.

В феврале глава ГИБДД уже заявлял, что электронные права в России появятся к 2020 году.

«Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — заявил Черников.

По его словам, в следующем году российский водитель сможет не носить с собой водительские права и свидетельство о регистрации автомобиля. По словам Черникова, нововведение поможет бороться с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав похожими внешне водителями.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с НСН заявил, что нововведение будет полезно всем.

«Введение электронных прав должно предполагать отказ от практики, при которой водитель всегда обязан был иметь при себе бумажные документы — водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства. В этом случае нововведение будет благом, поскольку не надо будет думать, забыл или не забыл документы, таскать их с собой. Всегда можно по электронной базе проверить данные о водителе, имеет ли он удостоверение, ему ли принадлежит данное транспортное средство. То, что попутно они собираются бороться с подделками, это уже проблема полиции, а добросовестных автомобилистов это не сильно волнует. Дай бог, всё это будет реализовано!», — подчеркнул Похмелкин.

При этом эксперт выразил сомнение, что инновацию удастся воплотить в жизнь в заявленные сроки.

В начале осени 2018 года в ГИБДД рассказали о новых водительских правах. На задней стороне документа будет размещен QR-код с возможностью сканирования. На лицевой — в правом нижнем углу — будет нарисован значок руля.

Надпись «водительское удостоверение» теперь будет интернациональной — ее продублируют на английском и французском языках. Более того, в удостоверение будет инкрустирован микрочип, оснащенный дополнительными степенями защиты. Верхний и нижний слои пластиковой карточки будут реагировать на лазерные лучи.

Размер государственной пошлины остался прежним — за права нового образца автовладелец заплатит 3000 руб., за свидетельство о регистрации транспортного средства — 1500 руб. Кроме того, в середине осени МВД ввело новые правила государственной регистрации автомобилей и прицепов.

С 1 ноября 2019 года использование электронных ПТС становится обязательным для всех новых автомобилей.

При этом ранее выданные бумажные паспорта будут действовать и дальше, но у владельца есть возможность заменить «бумажку» на электронный ПТС. Если же паспорт утрачен или испорчен, то можно будет получить его дубликат.

В конце 2018 года ГИБДД России ввела мораторий на внесение каких-либо поправок в ПДД.