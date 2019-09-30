Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая прошивка Tesla уже приводит к авариям? 

Автовести 1 час назад
Новая прошивка Tesla уже приводит к авариям?
Фото: © abgoswami / twitter
Компания Tesla обновила софт своих электромобилей в минувший уик-энд, причем новую прошивку уже называют одним из самых серьезных обновлений. Однако практически сразу после "наката" модернизированного софта соцсети начали полниться кадрами неприятных инцидентов.
Одной из составляющих новой прошивки стала функция Enhanced Summon, или как ее еще называют, Smart Summon — возможность дистанционного управления электромобилем на некотором расстоянии при помощи смартфона. Электромобили Tesla, оборудованные фирменной системой Autopilot, при помощи этой функции могут самостоятельно подъезжать к владельцу в пределах прямой видимости.
Согласно одному из появившихся в соцсетях сообщений, владелец Tesla Model 3 после обновления прошивки решил опробовать действие функции и "подозвать" к себе электрокар, находящийся в гараже. Однако, по его словам, автомобиль не заметил стену гаража и врезался в нее бортом, получив в результате досадную внушительную вмятину, которая и была запечатлена на фотографии.
Еще один пользователь утверждает, что его Tesla Model S при активации этой функции, заезжая в бокс, зацепила зеркалом несущую колонну — в доказательство чего приложено видео.
Впрочем, комментаторы уже утверждают, что подобные сообщения — осознанная попытка с какой-то целью дискредитировать нововведение Tesla и называют их фейковыми.
К примеру, второе из приведенных сообщений спровоцировало целое интернет-расследование, и в ходе "постановки диагноза по фотографиям" пользователи Twitter пришли к выводу, что Model S двигалась вовсе не в том направлении, о котором рассказывал ее владелец.
Стоит отметить, что компания Tesla, обнародуя эту функцию, заранее предупредила пользователей электромобилей, что за все повреждения, полученные в ходе использования Smart Summon, ответственность несет исключительно владелец электромобиля, а не производитель.
Водительские права вскоре станут электронными
Автовести: последние новости
Родстер "Крым" обновился в процессе подготовки к запуску в серию Родстер "Крым" обновился в процессе подготовки к запуску в серию Кто попал? Минфин разъяснил порядок применения повышающего коэффициента в ОСАГО Кто попал? Минфин разъяснил порядок применения повышающего коэффициента в ОСАГО Audi Q3 в России теперь и в версии 40 TFSI quattro: комплектации и цены Audi Q3 в России теперь и в версии 40 TFSI quattro: комплектации и цены
Комментарии
Бортжурнал , Tesla , Tesla Model S , Tesla Model 3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Audi Q3 с новым двигателем теперь доступен в России
Audi Q3 с новым двигателем теперь доступен в России
Карточка в телефоне: россиянам дадут новые права
Карточка в телефоне: россиянам дадут новые права
В Пензе пьяный водитель сбил мать с двумя детьми
В Пензе пьяный водитель сбил мать с двумя детьми
В каршеринге «Яндекса» появились электромобили
В каршеринге «Яндекса» появились электромобили
В Екатеринбурге откроется первый шоу-рум Bentley
В Екатеринбурге откроется первый шоу-рум Bentley
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение