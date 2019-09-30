Новая прошивка Tesla уже приводит к авариям?

Компания Tesla обновила софт своих электромобилей в минувший уик-энд, причем новую прошивку уже называют одним из самых серьезных обновлений. Однако практически сразу после "наката" модернизированного софта соцсети начали полниться кадрами неприятных инцидентов.

Одной из составляющих новой прошивки стала функция Enhanced Summon, или как ее еще называют, Smart Summon — возможность дистанционного управления электромобилем на некотором расстоянии при помощи смартфона. Электромобили Tesla, оборудованные фирменной системой Autopilot, при помощи этой функции могут самостоятельно подъезжать к владельцу в пределах прямой видимости.

Согласно одному из появившихся в соцсетях сообщений, владелец Tesla Model 3 после обновления прошивки решил опробовать действие функции и "подозвать" к себе электрокар, находящийся в гараже. Однако, по его словам, автомобиль не заметил стену гаража и врезался в нее бортом, получив в результате досадную внушительную вмятину, которая и была запечатлена на фотографии.

Еще один пользователь утверждает, что его Tesla Model S при активации этой функции, заезжая в бокс, зацепила зеркалом несущую колонну — в доказательство чего приложено видео.

Впрочем, комментаторы уже утверждают, что подобные сообщения — осознанная попытка с какой-то целью дискредитировать нововведение Tesla и называют их фейковыми.

К примеру, второе из приведенных сообщений спровоцировало целое интернет-расследование, и в ходе "постановки диагноза по фотографиям" пользователи Twitter пришли к выводу, что Model S двигалась вовсе не в том направлении, о котором рассказывал ее владелец.

Стоит отметить, что компания Tesla, обнародуя эту функцию, заранее предупредила пользователей электромобилей, что за все повреждения, полученные в ходе использования Smart Summon, ответственность несет исключительно владелец электромобиля, а не производитель.