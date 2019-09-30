Audi Q3 с новым двигателем теперь доступен в России

Audi Q3 с новым двигателем доступен для заказа в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новую модификацию компактного кроссовера Audi Q3 40 TFSI quattro. Цены на новинку начинаются от 2 млн 562 тыс. рублей. Первые автомобили появятся в шоу-румах дилерских центров в феврале 2020 года, сообщает пресс-служба Audi.

Под капотом Audi Q340 TFSI quattro установлен двигатель 2.0 TFSI, который развивает мощность 180 л.с., максимальный крутящий момент достигает 320 Нм. Кроссовер оснащается 7-ступенчатой коробкой передач S tronic и системой полного привода quattro. Разгон до 100 км/ч занимает 7,4 секунды, при этом максимальная скорость достигает 220 км/ч.

В стандартную комплектацию нового Audi Q3 входит цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым экраном, управление которой осуществляется с помощью многофункционального рулевого колеса. При заказе информационно-развлекательной системы MMI Navigation plus автомобиль оснащается виртуальной приборной панелью Audi virtual cockpit plus. В состав системы также входит сенсорный дисплей с диагональю 10,1 дюйма.

Что касается ассистирующих систем, для нового Audi Q3 предлагаются система Audi presense basic, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль, ассистент сохранения полосы движения Audi lane assist и др.

Для нового Audi Q3 40 TFSI quattro доступно четыре линии оснащения — стандартная, Advance, Design и Sport. В список стандартного оснащения модели включены полный привод quattro, светодиодные фары, подогрев передних сидений, внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом, датчик света и дождя, мультифункциональный кожаный руль дизайна «3 спицы», информационно-развлекательная система MMI Radio plus, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюймов, Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона и др.

Линия Advance дополнительно предлагает электропривод открывания и закрывания двери багажного отделения, парковочный ассистент с датчиками сзади, климат-контроль, разъемы USB в задней части салона с функцией зарядки (2 разъема), круиз-контроль, а также многофункциональный кожаный руль, дизайн «3 спицы», с расширенным набором функций и обогревом.

Линия оснащения Design дополнительно предлагает 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, глянцевые декоративные молдинги, контрастную окраску кузова и др. Линия оснащения Sport, помимо прочего, включает спортивные передний и задний бамперы, а также диффузор особого спортивного дизайна, эмблему Sline и др. Кроме того, для нового Audi Q3 доступны пакеты Design Style и Sport Selection, которые предлагают клиентам расширенный список оснащения.

Напомним, ранее российские дилеры Audi начали прием заказов на новый Audi Q3 с двигателем 1.4 TFSI версии Audi Q3 35 TFSI (150 л.с.) в сочетании с6-ступенчатой коробкой передач S tronic. Стоимость такого кроссовера начинается от 2 млн 253 тыс. рублей. Первые автомобили специальной ограниченной серии «Start Edition» появятся в шоу-румах дилерских центров Audi уже в октябре 2019 года.