Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из нового Bentley Continental GT сделали арт-кар 

Car.ru + ещё 1 6 часов назад
Из нового Bentley Continental GT сделали арт-кар
Фото: Википедия
Арт-кары всегда вызывают интерес. Когда это Bentley, пройти мимо невозможно. Старейший дилер бренда Джек Баркли заказал художественное оформление у исландской художницы Катрин Фридрикс.
Bentley
Произведение является частью шоу «Speed of Light — Commander». Новый дизайн призван дать автомобилю ощущение скорости, даже когда он стоит на месте. В работе использовались только черный, белый и серый цвета.
По словам авторов, вмешательство художника, использовавшего ограниченную цветовую палитру, позволяет смелым линиям автомобиля проходить сквозь его энергичные жидкие формы. Абстрактные образы, нанесенные на элегантную поверхность мощного транспортного средства, подчеркивают его грубую производительность.
Bentley
Начинаясь с гармоничных плавных «луж» спереди, краска разбрызгивается в конце, предавая уникальный внешний вид автомобилю в зависимости от разнообразия точек обзора.
Bentley
Jack Barclay Bentley — старейший дилер бренда, продающий автомобили вот уже 92 года. Арт-кар выставляется в дилерском центре лондонского района Мейфэр до 7 октября. Позже он будет отправлен на ряд специальных мероприятий в галерею JD Malat.
Пьяный водитель с друзьями напал на полицейских
Car.ru: последние новости
Как открыть автомобиль за 30 секунд без ключа? Как открыть автомобиль за 30 секунд без ключа? Как выглядели бы «Жигули» сегодня? Как выглядели бы «Жигули» сегодня? Почему не нужно прогревать двигатель в машине зимой? Почему не нужно прогревать двигатель в машине зимой?
Комментарии1
Бортжурнал , Bentley Continental , Bentley Continental GT , Bentley
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водитель ВАЗ-2111 погиб после столкновения с деревом
Водитель ВАЗ-2111 погиб после столкновения с деревом
Изъятый у диктатора Lamborghini стал самым дорогим в мире
Изъятый у диктатора Lamborghini стал самым дорогим в мире
«Насрать на вас»: Боярский припарковался на «встречке»
«Насрать на вас»: Боярский припарковался на «встречке»10
Галыгин сел за руль самого большого грузовика в мире
Галыгин сел за руль самого большого грузовика в мире
Иномарку за 8 млн рублей угнали в Москве
Иномарку за 8 млн рублей угнали в Москве3
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
00:12
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
ДТП
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение