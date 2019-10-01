Из нового Bentley Continental GT сделали арт-кар

Арт-кары всегда вызывают интерес. Когда это Bentley , пройти мимо невозможно. Старейший дилер бренда Джек Баркли заказал художественное оформление у исландской художницы Катрин Фридрикс.

Bentley

Произведение является частью шоу «Speed of Light — Commander». Новый дизайн призван дать автомобилю ощущение скорости, даже когда он стоит на месте. В работе использовались только черный, белый и серый цвета.

По словам авторов, вмешательство художника, использовавшего ограниченную цветовую палитру, позволяет смелым линиям автомобиля проходить сквозь его энергичные жидкие формы. Абстрактные образы, нанесенные на элегантную поверхность мощного транспортного средства, подчеркивают его грубую производительность.

Bentley

Начинаясь с гармоничных плавных «луж» спереди, краска разбрызгивается в конце, предавая уникальный внешний вид автомобилю в зависимости от разнообразия точек обзора.

Bentley

Jack Barclay Bentley — старейший дилер бренда, продающий автомобили вот уже 92 года. Арт-кар выставляется в дилерском центре лондонского района Мейфэр до 7 октября. Позже он будет отправлен на ряд специальных мероприятий в галерею JD Malat.