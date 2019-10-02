Какие требования инспектора водитель может не выполнять

Требования инспектора ГИБДД, которые водитель может не выполнять

Если автомобилист видит, что его на дороге останавливает инспектор ГИБДД , он не может игнорировать данное требование, как и просьбу показать документы на транспортное средство. Тем не менее бывают спорные моменты, когда требования работника дорожной службы неуместны и могут не выполняться.

Выйти из машины. Согласно законодательству, инспектор ГИБДД не может требовать, чтобы автомобилист вышел из машины. В данной ситуации важно понимать, просит работник дорожной службы это сделать или требует. Административный регламент Согласно законодательству, инспектор ГИБДД не может требовать, чтобы автомобилист вышел из машины. В данной ситуации важно понимать, просит работник дорожной службы это сделать или требует. Административный регламент МВД гласит, что работник ДПС может только попросить владельца транспортного средства покинуть салон.

Сильное опьянение, когда автомобилист должен быть задержан

Причастность водителя к совершению какого-либо преступления Тем не менее есть несколько ситуаций, когда требования инспектора будут законными. Основанием окажется:

Пройти тест на алкоголь. Любой водитель по закону имеет право отказаться от прохождения теста на употребление алкоголя. В данной ситуации он должен будет подписать отказ и составить акт в присутствии нескольких свидетелей, однако требовать выполнить данные действия инспектор ГИБДД от автомобилиста не может.

Стоит учитывать, что от медосвидетельствования в данном случае лучше не отказываться, ведь это может быть зачтено как вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

Сесть в патрульную машину. Мало кто из водителей знает, что они не обязаны садиться в машину к инспекторам ГИБДД, даже если они этого требуют. Закон гласит, что оформить и подписать документы автомобилист и работник дорожной службы могут и в машине предполагаемого нарушителя.

Исключением станет только отстранение от вождения автомобилем или задержание.

Препятствовать съемке на телефон или видеокамеру. Вопрос съемки процесса общения автомобилиста с инспектором ГИБДД давно стал острым для обеих сторон. Работники дорожной службы нередко требуют прекратить съемку, хотя оснований для этого, согласно законодательству, они не имеют.

Ссылаться на право на личную жизнь работник ДПС также не может, он находится при исполнении. В законе «О полиции» сообщается, что полицейский — это публичная профессия, это утверждение не раз звучало и от представителей МВД.

Единственное, что следует учитывать, подобные видеоматериалы нельзя выкладывать в Сеть, оставлять обидные комментарии. В противном случае инспектор ГИБДД может подать на автомобилиста в суд.

Итог. Многие автомобилисты не знают своих прав и как общаться с инспектором ГИБДД, а потому выполняют все требования стражей порядка. На самом деле сотрудники ДПС также имеют ограничения, предписанные законом, о чем стоит знать при встрече со стражами порядка на дороге.