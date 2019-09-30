Как выбрать коврик для авто

Выбор коврика для авто

Большинство владельцев автомобилей уже привыкли, что у них под ногами находится резиновый коврик, и перестали обращать внимание, насколько важной является эта небольшая деталь.

Этот аксессуар просто вписывается в любой интерьер автомобиля. Как правильно осуществить его выбор, чтобы он на протяжении длительного времени выполнял предусмотренные производителем функции?

Необходимость использования. После своего приобретения, одним из многочисленных призваний машины становится исполнение роли верного помощника своего хозяина. Вначале все оборудование машины оберегается и за ним осуществляется внимательный присмотр. Но через некоторое время, когда владелец уже привыкает к наличию транспортного средства, на некоторые вещи он начинает смотреть проще.

Подобное отношение к правилам использования автомобиля может иметь достаточно нерадостные последствия, и приводит к необходимости более частого посещения авторемонтных мастерских, приобретения дорогостоящих деталей. Уберечь части кузова от коррозии и продлить срок их службы можно при правильном использовании верно подобранного резинового коврика. Еще одним преимуществом, помимо защиты от коррозии, становится упрощение уборки салона машины.

Правила выбора ковриков для машины. Упростить подбор правильного коврика для конкретной модели машины поможет знание следующих правил:

Подбор материала.

На рынке автомобильной продукции предлагаются автомобильные коврики из самых различных материалов. Их стоит рассмотреть подробнее.

Резина.

Первое преимущество, которым привлекают данные изделия — это доступная стоимость. Подобные изделия несложно подрезать, для придания им размеров, подходящих под конкретную модель автомобиля, они легко очищаются от загрязнений, моются и сушатся, в отличие от изделий из текстильных материалов.

Единственным недостатком таких ковриков становится затвердевание в холодное время года, подверженность износам и изломам.

Полиуретан.

Тем же, кто пожелает купить коврики более высокого качества, продавцы обязательно посоветуют изделия из полиуретана. Они принадлежат к среднему ценовому сегменту, а отличие их состоит в улучшенной формуле состава. Также они не затвердевают при низких температурах, и могут принять любую необходимую форму. Преимуществом данного типа ковриков можно считать возможность защиты от действия влаги на протяжении длительного времени, недостатком же большинство водителей называет высокую стоимость.

Текстильные материалы.

Отличие их от предыдущих вариантов состоит в более аккуратном внешнем виде. Их поверхность, покрытая ворсом, приятна для опускания ног, а также быстро впитывает воду. Недостатком являются отсутствующие бортики, поэтому надежную защиту они могут обеспечить исключительно в сухую погоду.

Коврики в стиле 3D

Это особый вид ковриков, состоящий из нескольких слоев, куда входят и синтетические материалы. Его плюсами являются высокая степень устойчивости к износу и удерживанию влаги, недостатком — достаточно высокая стоимость.

Итог. При выборе ковриков, в первую очередь стоит обратить внимание на производителя, имеющего хорошую репутацию. Имеется два варианта выбора ковриков — универсальные, которые подойдут под любой автомобиль или специальные, предназначенные для конкретной модели машин. Универсальные — это наиболее простые модели, которые не подходят под формат автомобиля, поэтому их необходимо подрезать. Специальные автомобильные коврики предназначаются, главным образом, для иномарок, и делаются под конкретные размеры.