Как открыть автомобиль за 30 секунд без ключа?

Ситуации, когда двери автомобиля закрыты, а попасть внутрь необходимо, но нет возможности, бывают разные.

Ключи от автомобиля можно потерять, либо оставить их в салоне, когда двери заблокированы, либо имеет место поломка системы сигнализации и открыть двери становится просто невозможно. Тем не менее, выход есть. Это достаточно простой способ, который даст возможность открытия дверей практически любой модели автомобиля без наличия ключа, а также каких-либо специальных приспособлений.

Как возник способ. Появление этого гениального трюка состоялось в сети Интернет еще несколько лет тому назад, и он был просмотрен уже 17 миллионов раз. Его создатель предлагает необычный способ открытия двери, с использованием обыкновенного обувного шнурка, или крепкой веревки небольшой толщины. При помощи нее можно успешно выполнить разблокировку двери практически любого автомобиля, вне зависимости от его модели. Поэтому, если у вас с собой будет простой шнурок или веревка, то сразу отпадет необходимость обращения к слесарям, либо профессионалам по вскрытию замков на автомобильных дверях, которые могут затребовать достаточно большую сумму за работу.

Последовательность действий. При необходимости открытия заблокированной двери автомобиля, при помощи имеющегося шнурка или веревки, следует сделать в его центре специальную самозатягивающуюся петлю, размер которой будет равен толщине вашего пальца. Как правильно ее сделать, подробно рассказывается в видеоролике. . При необходимости открытия заблокированной двери автомобиля, при помощи имеющегося шнурка или веревки, следует сделать в его центре специальную самозатягивающуюся петлю, размер которой будет равен толщине вашего пальца. Как правильно ее сделать, подробно рассказывается в видеоролике.

Основной задачей является сделать петлю такого типа, чтобы она могла легко затянуться, если потянуть за концы веревки в противоположные стороны.

После этого следует постараться просунуть подобную веревочную конструкцию в щель между самой дверью и дверной планкой кузова машины. Сделать это необходимо в верхнем правом углу двери, расположенной со стороны водительского сиденья. Делать это следует не спеша и с осторожностью, не слишком натягивая веревку, во избежание того, что веревочная петля затянется раньше времени. Для получения возможности продвижения веревочной петли как можно ниже, следует постепенно двигать ее из стороны в сторону, одновременно медленно опуская. Делать это следует до тех пор, пока веревка не достигнет замка.

Открытие двери. После того, как цель будет достигнута, необходимо, перемещая просунутую веревку из стороны в сторону, попытаться накинуть веревочную петлю за внутренний дверной замок (кнопку, закрывающую дверь). Когда это действие будет выполнено, стоит в одно время потянуть за два конца веревки, и убедиться, что она надежно затянулась на замке. Единственно действие, которое после этого останется выполнить, это потянуть веревку вверх, что приведет к открытию замка и разблокировке двери.

При удачном завершении процесса, владелец сможет попасть внутрь салона, и в случае блокировки ключей в салоне автомобиля, снова успешно отправляться в путь.

Итог. Никто из автовладельцев не застрахован от ситуации, когда дверь автомобиля может внезапно захлопнуться и оказаться заблокированной. Нередко также бывают случаи, когда в подобной ситуации ключи от автомобиля оказываются внутри закрытого салона.

Для того, чтобы в данной ситуации открыть дверь без ключа указанным выше способом, понадобится немного удачи и ловкости, а при должном везении это займет совершенно немного времени, около половины минуты.

Но лучшим способом избежать попадания в такую неприятную ситуацию станет, в первую очередь, внимательность самого владельца транспортного средства.