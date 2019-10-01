BMW от Шнура, Toyota от Хабиба: несите ваши денежки

В соцсетях появился новый вид мошенничества

В соцсетях активно рекламируются различные конкурсы, опросы и розыгрыши с участием звезд. Видео, в котором задействованы селебрити, реальны, но ссылки под роликами ведут на сайты злоумышленников, которые пытаются обмануть доверчивых пользователей

«Шнур разыгрывает свою BMW X6», «Бородина готова подарить вам свой автомобиль и кучу других призов», « Toyota от Хабиба Нурмагомедова » — примерно с такими заголовками ролики появляются в разделе «реклама» в соцсетях. И под каждым действительно видео, где реальные Шнур, Хабиб и Бородина рассказывают о конкурсах, в которых разыгрываются все эти дорогие подарки. На проблему обратил внимание телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».

А проблема, собственно, в том, что эти ролики были записаны давно и сами розыгрыши уже прошли, частенько тоже не без скандалов, но в данном случае речь все-таки не о мошенничестве, а о так называемых гивах — акциях, в которых спонсоры конкурса с помощью селебрити увеличивают свою аудиторию. Подробнее о том, как это работает, рассказывает основатель агентства Wildjam Ярослав Андреев , известный также как Эльф Торговец:

«Есть некие спонсоры, на которых надо подписаться, эти спонсоры платят деньги. Таких спонсоров собирается сто человек — получается бюджет, который получает блогер или звезда. И дальше звезда просит свою большую аудиторию подписаться на этих спонсоров. Тем самым спонсор получает большой прилив аудитории».

Что же делают мошенники? Они берут эти ролики и размещают под ними ссылки на совсем другой конкурс, точнее на опрос. Пользователю предлагается ответить на несколько вопросов якобы от именитых спонсоров. За это обещают щедрое вознаграждение: 30 тысяч, 60 тысяч или даже 120 тысяч рублей, причем на карту и сразу. Пройдя опрос, жертва узнает о том, что прямо сейчас всю сумму перевести не получается, она придет двумя траншами, но сначала нужно самому заплатить 300 рублей — их потом якобы тоже вернут. Или же сразу предупреждают: участие в опросе платное — 2 тысячи, но что это по сравнению с той суммой, которую участник опроса получит в итоге. И люди верят, говорит шеф-редактор Агентства кибербезопасности Анатолий Саутин:

«Эти конкурсы пользуются большой популярностью, потому что люди верят и никто не знает механику этого конкурса. Поэтому большая вовлеченность, тем более там призывы такие, что выигрывают все. И выигрывают они фантики от жвачки. В итоге сотни тысяч буратин спешат зарыть свои золотые и получают зеро».

Что же делать? Во-первых, лучше вообще не участвовать в подобных конкурсах, даже если это легальные «гивы», потому как выиграть у казино можно только купив казино, и то не факт. Если же соблазн слишком велик, а звезда, записавшее подобное видео, вызывает такое доверие, то первым делом нужно зайти на страничку этой знаменитости и посмотреть, актуально ли предложение, действительно ли условные Шнур или Бородина прямо сейчас проводят такой конкурс. И надеяться здесь лучше только на себя, потому как правоохранители чаще отчитываются в успехах в борьбе с совсем другой преступностью в сети.