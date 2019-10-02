Тайные бардачки в авто для хранения ценных вещей

Тайные бардачки, где можно хранить ценные вещи в авто

Часть автоконцернов задумываются о комфорте водителей, которые будут использовать их автомобили, и устанавливают в салон большое количество ниш, карманов и полочек, где можно хранить различные предметы.

Однако далеко не все из этих бардачков располагаются в видных местах. Рассмотрим пару потайных отсеков, где в принципе можно хранить ценные вещи.

Под пассажирским креслом. В определенных машинах под пассажирским креслом имеется пластиковый лоток. Так как он абсолютно незаметен, то большинство автомобилистов узнает о его наличии спустя долгое время после приобретения транспортного средства. Помимо этого зачастую бывает, что подушка пассажирского сиденья может подниматься вверх, и под ней находится органайзер, предназначенный для хранения разных вещей.

Плафон над головой. Водители привыкли, что у них над головой располагается плафон освещения, а с недавних пор там еще находится и система ЭРА-ГЛОНАСС. Но в некоторых машинах за этим плафоном имеется замаскированный бардачок. Если нажать на него, он плавно опустится вниз — в нем есть возможность хранить солнцезащитные очки и другие вещи.

Под локтем. Одним из удобнейших мест для хранения является подлокотник. Хотя он не такой скрытный, как вышеперечисленные места, водители пользуются им намного чаще, чем бардачком в приборной панели со стороны переднего пассажира. У определенных авто в подлокотнике имеется не только бардачок, но и даже маленький холодильник для охлаждения пары баночек лимонада. Во многих автомобилях данный подлокотник обладает двумя нишами. Первая является скрытой и располагается внутри крышки, вторая является главным пространством под крышкой. Довольно часто внутри находится порт USB для зарядки мобильных устройств во время дальней поездки.