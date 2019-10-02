Видео: дизельный Skoda Kodiaq RS сразился в дрэге с Jeep Wrangler

YouTube-канал carwow свёл в дуэли представителей европейской и американской автомобильных школ. Бензиновому «Рэнглеру» в самом «внедорожном» исполнении Rubicon противостоял «заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq RS с дизельным двигателем.

Под капотом Jeep Wrangler — 2,0-литровая 276-сильная «турбочетвёрка» с крутящим моментом 400 Нм. Трансмиссия — восьмидиапазонный автомат ZF. Первую «сотню» четырёхдверный внедорожник разменивает за 7,3 секунды.

Skoda Kodiaq RS оснащается турбодизелем 2.0 TDI мощностью 243 лошадиные силы (крутящий момент 500 Нм) и семиступенчатым «роботом» DSG. По паспорту, самому быстрому «Кадьяку» требуется семь секунд на разгон до 100 километров в час.

Первый заезд на дистанции в четверть мили подтвердил близость разгонных параметров: соперников разделили 0,2 секунды. При старте ходом с 80 километров в час более тяговитая Skoda оказалась быстрее:

Aston Martin. Чтобы уравнять шансы, блогеры CarWow решили демонтировать с «Рэнглера» съёмные детали — двери и крышу. «Балласт» погрузили в Skoda Kodiaq, задействовав задние сиденья и багажник. «Облегчённый» Wrangler ведущий назвал Superleggera (в переводе с итальянского «сверхлёгкий») по аналогии с суперкарами Lamborghini

Тяжелее всего водителю «Рэнглера» пришлось в тесте тормозов при замедлении с 70 миль в час (около 113 километров в час). Чтобы резко остановить Jeep на внедорожных покрышках с такой скорости, нужно приложить огромное усилие.

Источники: СarWow, YouTube Channel