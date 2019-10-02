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Видео: дизельный Skoda Kodiaq RS сразился в дрэге с Jeep Wrangler 

Motor.ru 56 минут назад
Видео: дизельный Skoda Kodiaq RS сразился в дрэге с Jeep Wrangler
Фото: Motor.ru
YouTube-канал carwow свёл в дуэли представителей европейской и американской автомобильных школ. Бензиновому «Рэнглеру» в самом «внедорожном» исполнении Rubicon противостоял «заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq RS с дизельным двигателем.
Под капотом Jeep Wrangler — 2,0-литровая 276-сильная «турбочетвёрка» с крутящим моментом 400 Нм. Трансмиссия — восьмидиапазонный автомат ZF. Первую «сотню» четырёхдверный внедорожник разменивает за 7,3 секунды.
Skoda Kodiaq RS оснащается турбодизелем 2.0 TDI мощностью 243 лошадиные силы (крутящий момент 500 Нм) и семиступенчатым «роботом» DSG. По паспорту, самому быстрому «Кадьяку» требуется семь секунд на разгон до 100 километров в час.
Первый заезд на дистанции в четверть мили подтвердил близость разгонных параметров: соперников разделили 0,2 секунды. При старте ходом с 80 километров в час более тяговитая Skoda оказалась быстрее:
Чтобы уравнять шансы, блогеры CarWow решили демонтировать с «Рэнглера» съёмные детали — двери и крышу. «Балласт» погрузили в Skoda Kodiaq, задействовав задние сиденья и багажник. «Облегчённый» Wrangler ведущий назвал Superleggera (в переводе с итальянского «сверхлёгкий») по аналогии с суперкарами Lamborghini и Aston Martin.
Тяжелее всего водителю «Рэнглера» пришлось в тесте тормозов при замедлении с 70 миль в час (около 113 километров в час). Чтобы резко остановить Jeep на внедорожных покрышках с такой скорости, нужно приложить огромное усилие.
Источники: СarWow, YouTube Channel
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Бортжурнал , Тест-драйвы , Jeep , Jeep Wrangler , Lamborghini , Skoda Kodiaq , Skoda , Aston Martin
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