Нужны ли права на скутер/мопед до 50 кубов: какая категория требуется

Скутер или мопед до 50 кубов кажется простым транспортом, но ездить на нём без подготовки и прав нельзя. Разбираем, какая категория нужна, с какого возраста можно получить удостоверение, как проходит обучение и чем грозит езда без документов.

Скутера и мопеды — новшество последних десятилетий. Долгое время их не причисляли ни к одному виду дорожного транспорта, что и обусловило популярность двухколёсников. Отсутствие необходимости в регистрации прав привело к возрастанию аварийности на дорогах, где нередко участниками становились несовершеннолетние подростки. По этой причине в 2014 году был принят ряд перемен и теперь, чтобы стать полноправным участником движения, владельцу скутера ещё нужно хорошо постараться.

Какую категорию нужно открыть в своих правах, чтобы водить скутер/мопед до 50 кубов

Ещё с 2013 года мопеды мощностью до 50 кубов, также стали рассматривать на законном уровне как полноценных участников движения, которые, так же как автомобили, могут нести существенную угрозу, являясь объектами дорожного трафика. Год спустя, было принято решение о том, что управлять такими ТС могут исключительно обученные водителя, которые смогли сдать экзамены и получить корочку. В правах появилась дополнительная буква «М» — именно она и определяет возможность перемещения на скутере или мопеде.

Если водитель ранее успешно сдал экзамены и получил категорию «А» или «В», он без проблем может ездить за рулём такого маломощного транспорта как скутер. Обратите внимание на то, что, если в правах имеется отметка ML, значит есть медицинские противопоказания, отрицающие право передвижения на скутере (мопеде). Водителю с таким удостоверением нельзя ездить на скутере (мопеде). В случае, когда у водителя иностранные права, ему необходимо будет пройти обучение и получить соответствующую категорию.

Важно! Чтобы управлять средствами передвижения, обладающими мощностью свыше 50 кубов, требуются права категории «А» (для мотоциклов) и «В» (для легковых).

Обучение езды на скутере

Родителям, решившим порадовать своё чадо на совершеннолетие новым скутером, нужно понимать, что теперь придётся серьёзно потратиться ещё и на обучение. Этот процесс обязателен для получения прав, так как даёт необходимые знания, навыки вождения. По окончании учёбы кандидата ждёт экзамен, результат которого и определит, выдадут права или нет.

К радости будущих водителей, нужно отметить, что обучающий процесс для сдачи на права категории «М» длится не долго — около 2–3 недель, в то время, как гражданину, мечтающему о ВУ с отметкой «В», придётся посещать занятия в автошколе 4 месяца.

В каком месте обучают ездить на скутере

Процесс обучения езды на скутере проводится в специализированных автошколах. К выбору заведения нужно подойти ответственно. Заниматься такой деятельностью сегодня имеют право только те заведения, которые прошли проверку ГИБДД и имеют соответствующую государственную лицензию. Немаловажен и выбор преподавателя, от квалификации которого во многом зависит качество полученных знаний. Поинтересуйтесь у знакомых, сдававших на права или на соцплощадках в интернете, возможно, кто-то порекомендует хорошего преподавателя.

Знаете ли вы? Слово скутер произошло от английского «to scoot», что означает «удирать». Молодёжное выражение быстро закрепилось за этим средством передвижения.

Обучающий процесс проходит по единой утверждённой программе и включает в себя такие этапы, как:

изучение теории, на которое выделяется 72 часа;

практические занятия.

Общее время практики составляет 30 часов, из которых 18 выделено на вождение. В принципе, весь обучающий процесс включает в себя прохождение тех же этапов, что и при учёбе для получения других категорий, но в более сжатой форме, поэтому следует уделить также внимание самостоятельному изучению материала дома.

Стоимость обучения

Сегодня стоимость обучения езды на скутере колеблется в пределах 7–32 тыс. руб. Такая большая разница объясняется объёмом пакета услуг, предоставляемых автошколой. Вы можете оплатить только изучение теоретической части или же оплатить всё, включая пошлину за сдачу экзаменов.

Если рассматривать более подробно, ориентировочно это выглядит так:

теория, включающая 16 занять, обойдётся кандидату от 7 тыс. руб. до 12 тыс. руб. Здесь вас ознакомят с основными правилами вождения скутера на дороге, научат, как оказывать первую медицинскую помощь, объяснят принципы устройства и обслуживания техники и пр.;

если помимо теории вы хотите пройти и практический курс вождения, научиться управлять и делать различные фигуры, нужно будет заплатить 16–22 тыс. руб.;

приобретение полного комплекта, так сказать «all inclusive», обойдётся водителю в 25–32 тыс. руб. Сюда входит не только оплата за теоретические и практические занятия, но и за экзамены (гос. пошлина), а также за прохождение медкомиссии.

Возможно, низкая цена обусловлена тем, что в неё не включены учебные пособия или в оплату входит лишь несколько уроков вождения, а остальные вам нужно будет дополнительно оплачивать. В общем, есть множество нюансов, которые следует изучить и сравнить, чтобы сделать наиболее приемлемый выбор.

Процедура получения прав на скутер

Процесс получения водительской корочки состоит в том, что человек сначала проходит обучение, а затем сдаёт экзамен, по результатам которого выносится решение о выдаче прав или отказе. Здесь важно знать несколько существенных нюансов, касающихся документов и того, как сдавать экзамен.

Знаете ли вы? В Великобритании собран самый большой в мире скутер — его длина составляет 14 метров. Вместимость транспортного средства — 25 пассажиров.

Необходимые документы

Для получения права управлять скутером гражданину для начала необходимо подготовить пакет документов, в который входят следующие бумаги:

личный документ, проще говоря, паспорт гражданина России;

заявление, заполненное на официальном бланке ГИБДД по установленному образцу;

медицинская справка, с допуском к вождению скутера. Причём в обязательном порядке должны быть результаты обследования у нарколога и психиатра по месту регистрации. Впрочем, без прохождения этих врачей, терапевт не напишет заключающее разрешение;

фото 3×4;

подтверждение оплаты государственной пошлины за экзамен.

Сдача экзамена

Как уже отмечалось ранее, после прохождения обучения в автошколе, будущий водитель должен сдать экзамен в подразделении ГИБДД. Это может быть отделение, расположенное по месту регистрации претендента на права, или же прикреплённое к определённой автошколе, в которой проходило обучение. Принимают экзамены официальные представители ГАИ, не младше 25 лет, имеющие высшее образование и удостоверение водителя категорий «М/В».

Экзамен состоит из теоретической части и практической. Процесс сдачи теории заключается в том, что каждому кандидату компьютер выдаст определённый билет, состоящий из 20 вопросов, охватывающих все разделы ПДД, способы оказания первой медицинской помощи и главные статьи КоАП. Ответить на все вопросы нужно за 20 минут. При этом в билете предлагается по 5 ответов на каждый вопрос, из которых нужно выбрать только один верный. Положительный результат будет в том случае, если допущено не более двух ошибок.

Практическая часть более упрощена. Скорее всего, инспектор попросит выполнить несколько манёвров, таких как «восьмёрка», «змейка» и пр.Если имеются положительные оценки и за теорию, и за практику, можно облегчённо вздохнуть — если и с документами будет всё в порядке, кандидату выдаётся водительское удостоверение с категорией «М» на 10 лет.

Знаете ли вы? Брэд Питт является ярым фанатом мототехники. Его коллекция включает даже советский «Урал».

Минимальный возраст для вождения скутера

Законодатель утвердил минимально допустимый возраст для скутеристов 16 лет. При вынесении такого решения, было взято во внимание, что подросток, сдающий на права, должен прибывать в том возрасте, когда он может воспринимать ответственность, которая на него ложиться и, соответственно, нести наказания за нарушения ПДД. Начать обучение можно и с 14 лет, но сдавать экзамены и получать права можно только после того, как исполнится 16. Если человеку уже исполнилось 18 лет, есть смысл сразу сдавать на получение категорий «А» или «В».

Нужно отметить, что в последнее время участились случаи ДТП с мопедами и скутерами, за рулём которых оказывались подростки. Проблема заключается в том, что есть безответственные родители, которые разрешают детям, не достигшим 16 лет и не получившим права садиться за руль. Особенно характерно это для населённых пунктов, отдалённых от больших городов, где вероятность «попасться» в руки автоинспектора невелика.

В связи с этим, Союз автомобилистов России призвал родителей таких подростков привлекать к административной ответственности. Причём не только штрафовать на серьёзные суммы, но и применять такую меру воздействие, как исправительные работы. Пока предложение остаётся на рассмотрении государственных органов.

Штраф за езду на скутере без прав

За езду на скутере без ВУ водителю грозит штраф от 5 до 15 тыс. руб. Размер во многом зависит от позиции инспектора и поведения нарушителя. Санкция распространяется и в случаях езды на просроченных правах, а также их утери или кражи. При этом транспорт будет отправлен на штрафплощадку откуда его заберёт лишь гражданин с правами. Ещё одна неприятная новость — виновнику придётся оплатить государству эвакуацию ТСи его простой на штрафстоянке.

Также имеется один важный нюанс — если в принципе права имеются, но по какой-то причине отсутствуют при водителе (например, забыты дома или на работе), можно попробовать убедить сотрудника ГИБДД в этом. Попросите инспектора проверить права по базе, если, конечно, вы помните их реквизиты, или сопроводить вас до дома, где вы сможете предоставить документ. Если такая просьба будет удовлетворена, вы сможете «отделаться» более лёгким наказанием — штрафом в 500 руб. Однако, случаи такой лояльности полицейских встречаются крайне редко, поэтому нужно быть внимательным и проверять наличие прав, выходя из дома.

Важно! В случае утери водительских прав нужно обратиться в ОВД, где будет зафиксирован факт и выдано временно удостоверение. Спустя 60 дней водитель получит новые права.

Наиболее жёсткие санкции ждут гражданина, который будет задержан за рулём мопеда без прав второй раз в течение одного года. Это трактуется как повторное нарушение.

Нормами закона установлены такие виды наказания, как:

штраф 30 тыс. руб.;

арест до 15 суток;

двести часов исправительных работ.

На каких транспортных средствах разрешено ездить без прав

Сегодня улицы пестрят разнообразием транспортных средств, часть из которых и вовсе сложно отнести к этой категории. Существуют отдельные группы граждан, которым ВУ не нужно, а именно:

Лица, приравненные к пешеходам. В данном пункте речь идёт о гражданах, перемещающихся на роликах, самокатах, скейтбордах и пр., т. е. на средствах, управляемых с помощью мышц и не способных причинить серьёзный вред при столкновении. Велосипедисты. Хотя в законодательстве и предусмотрено, что для управления велосипедом не нужно сдавать на права, сегодня этот вопрос находится в стадии активного обсуждения. Неоднократно разрабатывались поправки к законодательству, предполагающие не только сдачу экзамена велосипедистами и получение удостоверений, но и регистрацию ТС в ГИБДД. Пока изменений в законодательстве нет. Владельцы сегвеев, мотоколёс, гироскутеров. Официально в ГИБДД граждан, перемещающихся на таких средствах, считают пешеходами, хотя наличие мотора позволяет отнести их, с юридической точки зрения, к автодорожному транспорту. Лица, управляющие питбайками. Мини-мотоциклы не относятся к средствам передвижения по дорогам, их не нужно регистрировать, а владельцам — получать права. Но, поскольку транспорт вполне пригоден для гонок, этот вопрос следовало бы пересмотреть. Всё дело в том, что данный транспорт изначально служил в качестве спортивного инвентаря, на котором удобно было перемещаться персоналу, обслуживающему гоночные трассы. Так за ним и закрепилась эта репутация.

Нужна ли страховка для езды на скутере

Согласно действующему законодательства, владельцы скутеров должны иметь страховой полис. Это положение было закреплено в 2014 году в тарифном руководстве по ОСАГО. Отсутствие полиса грозит существенным штрафом.

Что же касается процедуры выплат в случае столкновения, если одни из участников выступал водитель скутера, здесь возникает немало сложностей. Во-первых, нужно знать, что, если авария произошла на проезжей части, нужно вызывать сотрудников ГИБДД. Во-вторых, когда скутер сбил пешехода на территории парка, газона, пешеходной дорожки, обращаться необходимо в полицию. Далее последует судебное разбирательство, в ходе которого будет установлена степень вины рулевого скутера, и вынесено соответствующее решение.

Скутера и мопеды сегодня являются активными участниками движения. Несмотря на то, что для вождения этих ТС также требуется иметь ВУ, это не отпугивает многих граждан России. Мотороллеры — относительно недорогой, экономичный вид транспорта, который к тому же способен прекрасно преодолевать «пробки», растущие с каждым годом на дорогах. Всё это говорит о том, что индустрия производства скутеров имеет большие перспективы в будущем.