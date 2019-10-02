Илон Маск уповает на стартап: что не так с автопилотом Tesla

Илон Маск приобрел стартап, специализирующийся на разработках в сфере компьютерного зрения, чтобы развивать и усовершенствовать автопилот, применяемый в автомобилях Tesla . Впрочем, на пути миллиардера стоят сразу несколько препятствий — отсутствие талантливых кадров, правового регулирования в стране, а также обычные пользователи, которые злоупотребляют новой технологией.

Tesla договорилась о приобретении стартапа DeepScale, специализирующегося на технологии компьютерного зрения, сообщает CNBC. С его помощью компания планирует улучшить свой автопилот, чтобы создавать по-настоящему беспилотные автомобили.

Технологии DeepScale призваны помочь производителем машин использовать возможности маломощных процессоров для достаточно точного извлечения информации из изображений. Сенсоры, установленные на автомобиль, помогают лучше контролировать внутренние системы, улучшают навигацию на дорогах, а также позволяют транспортному средству буквально «чувствовать» то, что происходит вокруг них.

Сообщается, что новый стартап поможет Маску реализовать свой проект «роботакси», впервые представленный в апреле текущего года.

«Я уверен, что в следующем году у Tesla появятся беспилотные такси. Они не будут работать повсеместно, потому что мы не сможем получить все возможные разрешения, но я уверен, что кое-где разрешения нам все-таки дадут — буквально в следующем году», — заявил Маск на мероприятии для инвесторов в Пало-Альто.

Впрочем, с технологией автопилота пока не все гладко, и одного желания миллиардера сделать шаг в будущее тут мало. После новости о «роботакси» высказались сразу несколько экспертов, которые заявили о том, что такая практика не получит широкого распространения по меньшей мере в ближайшие десять лет.

«Нет такой технологии, чтобы делать то, что задумал Маск, — заявил инженер из калифорнийского университета Беркли Стивен Э. Шладовер, — Такой технологии нет ни у него, ни у кого-либо еще».

«Похоже на несбыточную мечту, которую он [Маск] пытается продать. Похоже, что он просто дает невыполнимые обещания, что очень типично для Илона Маска», — заявил профессор компьютерной инженерии Университета Карнеги-Меллона Радж Раджкумар.

Кроме того, для реализации более совершенной системы автопилота потребуются квалифицированные люди, которых у Маска становится все меньше. В июле 2019 года стало известно, что по меньшей мере 11 инженеров (около 10% от полного состава) покинули команду, занимающуюся разработкой данной технологии после того, как глава Tesla выразил свое недовольство прогрессом разработок.

Помимо прочего, в мае Маск уволил главу команды автопилота Стюарта Бауэрса, что тоже стало одной из причин массового исхода инженеров. В любом случае, такие масштабные кадровые изменения не могли не сказаться на развитии технологии.

Однако, даже если Илону Маску удастся преодолеть все препятствия и создать более совершенный автопилот и «роботакси», к его полноценному внедрению пока не готова ни одна страна мира — для этого нет ни соответствующей правовой базы, ни инфраструктуры.

Более того, к продвинутому автопилоту пока не готовы и сами водители, которые уже начали злоупотреблять новой технологией. Так, в декабре 2018 года в Калифорнии был задержан пьяный водитель Tesla, который уснул за рулем и ехал на автопилоте со скоростью 112 километров в час. Чтобы заставить «умный» автомобиль снизить скорость, полицейским пришлось ехать перед нарушителем практически вплотную. Эта операция заняла семь минут.

Другой похожий случай произошел совсем недавно — в сентябре 2019 года.

На видео попал автомобиль Tesla, в котором и пассажир, и водитель спали, хотя техника безопасности компании запрещает во время использования автопилота полностью игнорировать контроль за дорогой.

В сентябре владельцы Tesla массово жаловались на то, что не смогли попасть в свои автомобили из-за сбоя в работе мобильного приложения, позволяющего открыть машину без использования физического ключа. Паникующим водителям электрокаров, которые не берут с собой ключи, надеясь на мобильное приложение, ничего не оставалось, как сообщать о проблеме в социальных сетях, в том числе в твиттер, которым активно пользуется Илон Маск. Многие в своих твитах указывали его через «собачку», пытаясь привлечь внимание генерального директора.

Позднее официальный представитель Tesla подтвердил факт сбоя в работе приложения, но указал на то, что сервис оставался офлайн «крайне короткое время».