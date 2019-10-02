Почему был разжалован «Атаман»

Разжалованный «Атаман»: почему на ГАЗе отказались от хорошего пикапа

Парадокс отечественного автопрома заключается в многочисленных разработках, которые были "сбиты на взлете" — одни просто не пошли в серию, другие все-таки попали на конвейер, но вскоре получили бесславную отставку.

Герой видеоролика как раз из таких. ГАЗ-2308 "Атаман" настолько редкий, что способен сворачивать шеи водителям и пешеходам. А ведь при других обстоятельствах он мог оказаться массовым и совершенно привычным автомобилем на российских дорогах.