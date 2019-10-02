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Разжалованный «Атаман»: почему на ГАЗе отказались от хорошего пикапа 

Авторамблер 2 часа назад
Почему был разжалован «Атаман»
Фото: Авторамблер
Парадокс отечественного автопрома заключается в многочисленных разработках, которые были "сбиты на взлете" — одни просто не пошли в серию, другие все-таки попали на конвейер, но вскоре получили бесславную отставку.
Герой видеоролика как раз из таких. ГАЗ-2308 "Атаман" настолько редкий, что способен сворачивать шеи водителям и пешеходам. А ведь при других обстоятельствах он мог оказаться массовым и совершенно привычным автомобилем на российских дорогах.
"Атаман" разработали в девяностые годы, широко используя имеющиеся компоненты других газовских моделей. Но в 2000 году ОАО "ГАЗ" приобрела компания "Базовый элемент" Олега Дерипаски и за этим последовала масштабная реорганизация. "Атаман" и ряд других проектов свернули — для них не нашлось места в новой стратегии. А ведь автомобиль сделан приятно — можно даже сказать, качественно. В его арсенале постоянный полный привод и харизма настоящего мужского автомобиля. Другие подробности о качественном российском пикапе — в видеообзоре.
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Комментарии1
Бортжурнал , Олег Дерипаска , Группа ГАЗ
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