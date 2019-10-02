Туман и дождь: за что ГИБДД спишет штрафы

Туман и дождь: ГИБДД спишет штрафы с камер на непогоду

Эксперты ГИБДД определили, в каких случаях водителей нельзя штрафовать, опираясь на кадры дорожных камер. Во-первых, будут определены наиболее неточные камеры на основе собранных жалоб автомобилистов. Во-вторых, штрафы с помощью камер не должны выписываться в дождь или сильный туман. Наконец, неработающий светофор или дорожные работы в районе установки камеры тоже меняют порядок фиксации нарушения.

Данные с дорожных камер, полученные во время сильного дождя или тумана, не должны являться основанием для штрафа предполагаемому нарушителю правил дорожного движения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов ГИБДД России.

Из-за непогоды, по мнению экспертов, невозможно получить качественную фотографию, подтверждающую факт нарушения ПДД.

Кроме того, ограничения по выписыванию штрафов предусмотрены, если на дороге нет знаков с указанием на автоматическую фиксацию нарушений. Камеры, на которые автомобилисты чаще всего жалуются, также будут «под подозрением».

В статье отмечается, что постановления не должны выноситься, когда в зоне действия камеры не работают светофоры или ведутся дорожные работы.

ГИБДД уже направила в регионы России указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения ПДД. Тем не менее, инициатива Госавтоинспекции не позволит водителям отменить штрафы, которые были вынесены в спорных ситуациях.

По словам эксперта по видеосистемам фиксации нарушения Григория Шумана, это указание юридической силы не имеет, и региональные управления ГИБДД «следовать ему не обязаны».

Летом 2019 года на официальном сайте ГИБДД появилась интерактивная карта, на которой указано местонахождение всех камер фото— и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» доступен на главной странице сайта. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, карта находится в режиме тестирования и наполнения. Проект был создан для информирования водителей о дорожных камерах, а также — чтобы помочь разрабочикам навигационных приложений.

Соответствующее поручение президента прозвучало в ходе заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и обеспечению безопасности движения. Владимир

Путин заявил тогда, что камеры не нужно прятать — они должны способствовать снижению травматизма и сохранять человеческие жизни.

«В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата», — заявил российский лидер, призвав чиновников «навести порядок».

Кроме того, по итогам заседания Путин поручил правительству разобраться с отменой штрафов за нарушения, неправильно зафиксированных камерами наблюдения. Наконец, к декабрю 2020 года российское правительство должно утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения, рассчитанную до 2030 года.

На сайте ГИБДД доступны карты камер наблюдения для всех российских регионов. Ведомство обещает постоянно наполнять раздел актуальной информацией о новых камерах.

Подобный список камер был ранее опубликован для Москвы. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы подчеркнул, что эти данные «и раньше секретными не были — их [камеры] видно издалека и каждый навигатор о них знает».

В ноябре 2018 года «Ъ» сообщил, что в России хотят ввести упрощенную процедуру взыскания мелких штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами. Речь идет о штрафах на сумму до 3 тыс. рублей. Исполнительное производство возбуждаться не будет — штраф будет списываться с банковского счета нарушителя в ускоренном режиме. Одна из причин подобной инициативы — желание Госавтоинспекции и правительства освободить от лишней работы судебных приставов, вынужденных заниматься «мелкими» штрафами в ущерб более серьезным обязанностям.

Уведомление о штрафе гражданин сможет получить также и заказным письмом. После этого ГИБДД отправит запрос в банки с требованием предоставить сведения о счетах нарушителя, и банк спишет средства в ускоренном режиме.

При этом, если штраф не оплачен в течение двух дней, то сумма будет возрастать из-за исполнительского сбора. Его сумма начинается от 1000 рублей, и в случае просрочки штраф и сбор складываются.

Нововведения коснутся штрафов за превышение скорости, выезды на выделенную для общественного транспорта полосу и парковку автомобиля под запрещающим знаком.