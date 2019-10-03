У каких авто чаще барахлит коробка передач

Автомобили, у которых чаще всего возникают проблемы с коробкой передач

Автомобильная трансмиссия, или по-другому коробка передач, считается достаточно важным элементом в любом транспортном средства.

На сегодняшний день существует несколько видов трансмиссии, которые отличаются друг от друга по техническим данным и надежности. Изучив различные коробки передач, аналитики смогли составить перечень наиболее распространенных марок автомобилей, у которых чаще всего случаются проблемы с трансмиссией.

Составленный список может помочь покупателям определиться с подходящим вариантом трансмиссии и отказаться от покупки автомобиля, у которого могут возникать достаточно серьезные проблемы с этим элементом. Перед приобретением нового автомобиля нужно обратиться к специалистам, которые могут подробно рассказать вам о работе коробок передач на той или иной модели.

Корея. В составленном перечне оказались машины корейского производства В составленном перечне оказались машины корейского производства Hyundai . Согласно проведенному анализу, коробки передач у этих машин ломаются в 7,09% случаев. Так что, приобретая автомобили бренда, покупателям очень важно обращать внимание на данный элемент. Конечно бывают и исключения, но в целом нужно быть предельно внимательными, выбирая данные авто.

Испания. Автомобили испанского бренда Автомобили испанского бренда Seat являются не самыми востребованными в России, но несмотря на это, они все же представлены на рынке нашей страны. Статистика говорит о том, что проблемы с коробкой передач в данном случае случаются в 7.10% эксплуатации. В целом автомобили соответствуют строгим немецким автомобильных технологиям. Но, нужно понимать, что проблемная трансмиссия может создать немало неприятностей для водителей.

Япония. В ходе исследований, аналитики поместили в этот перечень автомобили В ходе исследований, аналитики поместили в этот перечень автомобили Honda . Все дело в том, что среди российских водителей бытует мнение, что автомобили японского производства считаются самыми надежными. Но, несмотря на это, у данной модели действительно зафиксировано большое количество проблем с коробками передач. Так, в 7,67% поломки связаны именно с этим элементом.

Италия. Автомобили известного производителя Автомобили известного производителя Alfa Romeo тоже не являются исключением и имеют проблемы с трансмиссией. Причем иногда достаточно серьезные. Тут проблема заключается в том, что производители уделили колоссальное внимание красивому внешнему виду и отделке салона, совсем забыв о тщательности при разработке технической части. Именно поэтому проблемы с коробками передач у данных автомобилей возникают в 8,31% случаев.

Франция. Французские автомобили Французские автомобили Peugeot считаются также мало востребованными на рынке нашей страны, но дело тут не только в количестве возможных технических проблем, но и в дорогостоящем обслуживании. Так, ремонт детали стоит достаточно приличную сумму денежных средств.

Составленный перечень безусловно должен учитываться покупателями при выборе автомобиля. Но нужно понимать, что порой среди указанных моделей встречаются очень надежные и качественные, которые способны прослужить своим владельцам продолжительный срок службы, особенно при надлежащем и регулярном техническом обслуживании.