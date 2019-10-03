Новый Mitsubishi Outlander вышел на тесты

Прототип кроссовера, ожидающегося в качестве модели 2021 года, поведал подробности о дизайне.

Тестовый экземпляр облачен в пестрый камуфляжный "маскхалат", который обтягивает предсерийные кузовные панели, позволяя рассмотреть их пластику и очертания. В глаза бросается два момента. Прототип выглядит довольно крупным — по всей видимости, перспективный Outlander, превзойдет нынешний по габаритам как минимум из-за увеличившегося переднего свеса. Кроме того, складывается впечатление, что автомобиль будет представлять собой серийное воплощение концепта Engelberg Tourer, представленного на Женевском мотор-шоу весной нынешнего года. Вернее, окажется этакой отсылкой к стилистике шоу-кара. В частности, у машин схожие силуэты, характер бокового остекления и как минимум частично оптика.