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Известный ведущий и автожурналист выбрал суперкар и «народный» автомобиль 

Motor.ru 2 часа назад
Лучшие автомобили года: версия Джереми Кларксона
Фото: Motor.ru
Британский журналист и соведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон назвал лучший суперкар и «народный» автомобиль года. Награды присудили в рамках премии News UK Motor Awards, члены жюри которой выбрали лучшие модели еще в 17 категориях.
По мнению Кларксона, звания «Лучший суперкар года» достоин Ferrari 488 Pista. Суперкар оснащается 3,9-литровой твин-турбо «восьмеркой» от гоночного купе 488 Challenge (720 сил и 770 Нм) и набирает первую «сотню» за 2,85 cсекунды. С нуля до 200 километров в час 488 Pista разгоняется за 7,6 секунды.
Вторым лучшим автомобилем, но у же в категории «народный», стал Bentley Continental GT V8 с 4,0-литровой «битурбовосьмеркой» мощностью 550 лошадиных сил (770 Нм).
Свой выбор Джереми Кларксон сделал в рамках премии News UK Motor Awards, которая награждает лучшие автомобили во всех рыночных сегментах. Победителей премии выбирают слушатели радиостанции talkSPORT, читатели и журналисты изданий The Times, The Sunday Times и The Sun, и в этом году они подали более 270 тысяч голосов.
По итогам опроса победителями стали:
Категория Модель
Лучший семейный кроссовер Range Rover Evoque
Лучший компактный кроссовер Volvo XC40
Приключенческий автомобиль года Ford Ranger Raptor
Лучший семейный автомобиль Volvo V60
Лучший компактный автомобиль Ford Fiesta
Лучший спорткар Aston Martin DBS
Superleggera Volante
Лучший автомобиль для владельцев собак Nissan X Trail
Лучший «зелёный» автомобиль Tesla Model 3 Лучший дизайн McLaren GT Лучший хот-хэтч Mercedes-AMG A 35 Лучшая цена Kia Picanto
Лучший вэн Mercedes Sprinter
Лучший британский автомобиль Bentley
Continental GT V8 «Легенда» The Sun Renault Clio
Автомобиль года по мнению The Sun Land Rover Defender
Автомобиль года
по мнению The Sunday Times Porsche 911
Лучший автомобиль класса люкс Mercedes-AMG S 63 Cabrio
Ранее Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2018 года. Свой выбор он сделал из 28 машин, протестированных им для британского издания Sunday Times. Лучшими стали, например, Lamborghini Huracan Performante и Alpina B5, а худшими — Dacia Duster и Volvo V60.
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Комментарии
Бортжурнал , Alpina B5 , Volvo , Land Rover Defender , Nissan , Bentley Continental , Bentley Continental GT , Ford Ranger , Kia , Bentley , Volvo V60 , Porsche 911 , Lamborghini , Ferrari , Tesla , Dacia Duster , Renault , Rover , Aston Martin DBS , Renault Clio , Ford Fiesta , Aston Martin , Ferrari 488 , McLaren , Alpina , Lamborghini Huracan , Volvo XC40 , Tesla Model 3 , Porsche , Kia Picanto , Dacia , Land Rover , Джереми Кларксон , Ford , Sunday Times
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