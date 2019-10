Лучшие автомобили года: версия Джереми Кларксона

Известный ведущий и автожурналист выбрал суперкар и «народный» автомобиль

Британский журналист и соведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон назвал лучший суперкар и «народный» автомобиль года. Награды присудили в рамках премии News UK Motor Awards, члены жюри которой выбрали лучшие модели еще в 17 категориях.

По мнению Кларксона, звания «Лучший суперкар года» достоин Ferrari 488 Pista. Суперкар оснащается 3,9-литровой твин-турбо «восьмеркой» от гоночного купе 488 Challenge (720 сил и 770 Нм) и набирает первую «сотню» за 2,85 cсекунды. С нуля до 200 километров в час 488 Pista разгоняется за 7,6 секунды.

Вторым лучшим автомобилем, но у же в категории «народный», стал Bentley Continental GT V8 с 4,0-литровой «битурбовосьмеркой» мощностью 550 лошадиных сил (770 Нм).

Свой выбор Джереми Кларксон сделал в рамках премии News UK Motor Awards, которая награждает лучшие автомобили во всех рыночных сегментах. Победителей премии выбирают слушатели радиостанции talkSPORT, читатели и журналисты изданий The Times, The Sunday Times и The Sun, и в этом году они подали более 270 тысяч голосов.

По итогам опроса победителями стали:

Категория Модель

Лучший семейный кроссовер Range Rover Evoque

Лучший компактный кроссовер Volvo XC40

Приключенческий автомобиль года Ford Ranger Raptor

Лучший семейный автомобиль Volvo V60

Лучший компактный автомобиль Ford Fiesta

Superleggera Volante

Лучший автомобиль для владельцев собак Nissan X Trail

Лучший «зелёный» автомобиль Tesla Model 3 Лучший дизайн McLaren GT Лучший хот-хэтч Mercedes-AMG A 35 Лучшая цена Kia Picanto

Лучший вэн Mercedes Sprinter

Лучший британский автомобиль Bentley

Continental GT V8 «Легенда» The Sun Renault Clio

Автомобиль года по мнению The Sun Land Rover Defender

Автомобиль года

по мнению The Sunday Times Porsche 911

Лучший автомобиль класса люкс Mercedes-AMG S 63 Cabrio