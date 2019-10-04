Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт рассказал о тонкостях при покупке автостраховки каско 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Раскрыты тонкости при покупке автостраховки каско
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Водитель, оформляя договор каско, должен обратить внимание на ограничения по парковке, список допущенных к управлению лиц и особенности ремонта, чтобы не попасть впросак, когда наступит страховой случай, рассказал РИА Новости начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга страховой компании МАКС Евгений Попков.
По его словам, прежде всего стоит обратить внимание на условия хранения автомобиля. Договор каско может ограничить ночное хранение охраняемой стоянкой или гаражом. То есть если автомобиль оставить на ночь на парковке возле дома или магазина, то он не будет защищен полисом от угона. "А в ситуации, когда машину похитят со стоянки, надо будет доказывать, что со стоянкой заключен договор на охрану — на практике руководство стоянки выдает раз в месяц чек или квитанцию об оплате и не оформляет никаких договоров. В хорошем полисе каско не содержится ограничений по ночному хранению. Но, возможно, за подобный комфорт придется доплатить", — добавил Попков.
Также стоит заранее подумать о том, кто войдет в список водителей в полисе каско. Самый дешевый вариант — указать конкретные имена, но тогда, если за руль сядет кто-то еще, ДТП с его участием не будет покрываться страховкой, отметил эксперт. Можно включить любых водителей с ограничением по возрасту и стажу, что будет чуть дороже. А самый дорогой, но и самый удобный вариант — это неограниченный список, такая опция добавит 50-100% к цене каско.
Еще одна важная составляющая полиса — будущий порядок ремонта автомобиля. По умолчанию полис предполагает "Ремонт на СТОА по направлению Страховщика". "В переводе на человеческий это означает, что компания отправит ремонтироваться на сервис, который удобен именно ей, а не владельцу. Для автовладельца это выражается в том, что ему, возможно, придется ехать дальше, чем хотелось бы, или сдавать автомобиль в ремонт универсальным специалистам, а не тем, кто специализируется, скажем, строго на Nissan", — пояснил Попков.
Чтобы иметь возможность самому выбирать автосервис, нужно отметить это в полисе, однако за такую опцию придется доплатить 30-50% к его цене, предупреждает эксперт. Стоит учесть, что если автомобиль находится на заводской гарантии, страховщик обязан направить его на ремонт к официальному дилеру. Это тоже должно прописываться в полисе каско.
Наконец, если в машине стоит не заводское оборудование — например, медиасистема, его тоже можно защитить полисом каско. При этом, скорее всего, потребуются документы, подтверждающие стоимость оборудования и затраты на его установку. Без них компания сама оценит дополнительное оборудование по среднерыночным расценкам, подытожил Попков.
Надышался «веселящим газом» и сбил 5 человек
Последние новости
Жена Боярского прокомментировала его выходку на парковке Жена Боярского прокомментировала его выходку на парковке Названо самое вредное мясо Названо самое вредное мясо "Нафтогаз": Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой "Нафтогаз": Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой
Комментарии
Бортжурнал , Nissan , Евгений Попков , Московская акционерная страховая компания , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Fiat Chrysler заплатит за завышение показателей продаж
Fiat Chrysler заплатит за завышение показателей продаж
В темноте не видно: в Омске выросло число ДТП с пешеходами
В темноте не видно: в Омске выросло число ДТП с пешеходами1
В Курсе произошло масштабное ДТП
В Курсе произошло масштабное ДТП
Гаишникам запретили снимать тонировку «на месте»
Гаишникам запретили снимать тонировку «на месте»
Топ-менеджера вытащили из салона автомобиля кувалдой
Топ-менеджера вытащили из салона автомобиля кувалдой7
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
00:12
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
ДТП
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение